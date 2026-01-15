Rescataron a tres personas y dos perros tras colapso de local en Manrique, Medellín

El colapso de un taller de motos causó afectaciones en cinco viviendas aledañas. Foto: Federico Gutiérrez

Una emergencia se registró en la noche del pasado miércoles 14 de enero, en el barrio La Honda de la comuna de Manrique, en Medellín, tras el colapso de un local comercial, que afectó a cuatro viviendas aledañas y a cuatro personas.

A la zona llegaron tres equipos de Bomberos de Medellín, tras un llamado a la línea 123, que realizaron el rescate de tres personas y dos perros, que quedaron atrapados bajo los escombros.

De acuerdo con la alcaldía, a la zona también llegaron funcionarios de la Secretaría de Salud que dieron atención prehospitalaria a las personas afectadas. Solo una de ellas tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Adicionalmente, el equipo social de la alcaldía hizo un acompañamiento a las familias que quedaron damnificadas, que incluye la asistencia humanitaria y la posterior caracterización de las afectaciones. A esto se suma, la inspección de viviendas aledañas que podrían seguir en riesgo.

Sobre lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el local colapsado era un taller de motos. Además, añadió que se rescataron a tres personas, pero hubo cuatro heridas. Autoridades de socorro añadieron que tres de las cinco viviendas tuvieron pérdida total.

Testimonio de afectados

Sobre lo ocurrido, Rosa Rodríguez indicó a Blu Radio que en el momento del colapso “yo estaba acostada, cuando yo sentí que algo se resbalaba hacia abajo. Por acá, cuando se vienen esos derrumbes, se lleva todo. Entonces yo era: ‘auxilio, auxilio, ayúdenme’, para que me ayudaran a salir. Y todo eso se me cayó encima a mí, todas las cositas se me dañaron ahí adentro. Mi hermana que vivía arriba se tiró y tumbó la puerta y me sacó”.

Algo similar vivió Fanny López, quien logró salvar a su esposo, pero perdió todo lo que tenía. “Cuando menos pensé, un estruendo, cayeron paredes, el techo, ya no íbamos a acostar y de milagro logré cogerlo a él y tirarlo pal piso y ya. Eso está todo destruido allá. Nosotros salimos así, sin nada, a estas horas, esa sudadera me la prestó la vecina. Ahí estamos esperando a ver, porque yo no tengo pa dónde irme”.