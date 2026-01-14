Asesinaron a padre e hijo de 11 años dentro de su vivienda en Bolívar, Cauca

Imagen de referencia. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el doble homicidio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un ataque armado se registró en una vivienda ubicada en el casco urbano de Bolívar, Cauca, en el que un hombre de 42 años y su hijo de 11 fueron asesinados el lunes 12 de enero.

Según la información preliminar, varios hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon repetidamente contra las víctimas. Las personas fueron identificadas como Élbar Efrén Maya Moscoso y el niño Anderson Alexis Maya Gumanga.

Según relato de líderes sociales, los atacantes llegaron con la intención quitarle la vida al adulto, pero el niño habría intentado ayudar a su padre. Al parecer, su hijo, un menor de apenas once años, intentó proteger a su padre, lo que habría provocado que también resultara gravemente herido”, contaron líderes a El País.

Los responsables abandonaron el lugar tras el ataque y huyeron con rumbo desconocido. Vecinos del sector llegaron a la vivienda alertados por los disparos y gritos de auxilio. El menor de edad fue auxiliado ya que aún tenía signos vitales.

“La misma comunidad fue la que reaccionó de inmediato y ayudó a trasladar al niño al hospital local, con la esperanza de que los médicos pudieran salvarle la vida. Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal de salud, el menor no resistió la gravedad de las heridas y falleció cuando se adelantaba su remisión a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Popayán”, agregaron los líderes.

El crimen generó rechazo en el municipio y en la comunidad educativa a la que el niño pertenecía. En un comunicado lamentaron la muerte del menor de edad: “Nos unimos a la profunda tristeza que embarga a su familia y hacemos extensivas nuestras más sinceras condolencias. Nunca muere, quien ha dejado en la tierra, hermosos recuerdos”, aseguraron desde la Institución Educativa Técnico Domingo Belisario Gómez.

Por su parte, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables para dar con su paradero.

En el mismo municipio, durante la finalización de los Carnavales de Blancos y Negros el mismo lunes, se registró otro hecho violento. En medio de una multitud de personas se presentó una riña que inició con agresiones físicas y posteriormente uno de los involucrados sacó un arma de fuego realizando disparos al aire. El hecho causó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar y las autoridades recopilan testimonios y analizan videos que fueron compartidos en redes sociales para identificar al responsable.