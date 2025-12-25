Logo El Espectador
Colombia
Barranquilla

Así serán los horarios del Transmetro en Barranquilla para Año Nuevo

El sistema operará con ajustes para el miércoles 31 y el primero de enero de 2026.

Redacción Colombia
25 de diciembre de 2025 - 06:46 p. m.
Imagen de referencia. Transmetro ajustó los horarios de sus rutas troncales y de la Ruta Chévere para garantizar el servicio durante las festividades.
Imagen de referencia. Transmetro ajustó los horarios de sus rutas troncales y de la Ruta Chévere para garantizar el servicio durante las festividades.
Foto: Alcaldía de Barranquilla
Transmetro anunció ajustes en su operación en Barranquilla durante la celebración de Fin de Año, así como aplicó para Navidad. Los cambios aplican para el 31 de diciembre y el primero de enero de 2026, con variaciones en su horario de inicio y cierre del servicio troncal y la Ruta Chévere.

El miércoles 31 de diciembre el sistema iniciará operaciones a las 5:00 de la mañana con la salida de los primeros servicios troncales. Y la jornada cerrará a las 8:00 p.m. con la salida del último servicio programado.

Durante el festivo del primero de enero Transmetro operará desde las 8:00 de la mañana. A esa hora saldrán los primeros servicios R1 y B1 con destino a las estaciones Joe Arroyo y Parque Cultural del Caribe. Y cerrará a las 7:00 p.m. con la salida de la última ruta troncal S1.

Horarios de la Ruta Chévere

La ruta Chévere, que es una ruta especial para disfrutar de los alumbrados navideños en distintos puntos de la ciudad, también tendrá una operación especial durante las festividades.

El 31 de diciembre operará de 11:30 a.m. a 7:30 p.m. y el primero de enero de 11:30 a.m. a 5:20 p.m. Además, la empresa informó que la Ruta Chévere continuará activa con horario extendido en días hábiles y fines de semana hasta el lunes festivo 12 de enero. A partir de esa fecha operará en su horario habitual de 11:40 a.m. a 5:30 p.m.

Y también indicaron que para resolver las dudas sobre los recorridos, horarios y programación especial, los usuarios pueden consultar a los facilitadores de las estaciones, comunicarse a la línea 3206359257 o seguir las redes oficiales del sistema.

Por Redacción Colombia

