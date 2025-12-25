Incendio provocado por pólvora tiene a tres niños en UCI en Medellín

Imagen de referencia. Los menores de edad permanecen en la Unidad de Cuidados intensivos debido a una insuficiencia respiratoria debido a la exposición prolongada al humo. Foto: Istock

Un incendio estructural se registró en la madrugada de este jueves 25 de diciembre en el barrio Granizal de Medellín y dejó a cinco personas lesionadas, entre ellos tres menores de edad que permanecen en estado crítico. El hecho habría sido provocado por un artefacto pirotécnico que cayó sobre el inmueble.

La emergencia fue reportada a la línea 123 a las 2:50 de la mañana, y fue atendida por dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, con apoyo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).

El fuego afectó gran parte de la estructura de la vivienda y generó una alta concentración de humo en su interior, lo que le habría provocado a los menores de edad, de 6, 8 y 11 años, una insuficiencia respiratoria aguda causada por la exposición prolongada al humo. Los niños fueron trasladados a centros asistenciales donde permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Con respecto a los otros dos lesionados, una mujer recibió el alta médica mientras que un hombre continúa bajo observación en el servicio de Urgencias.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el incendio se habría originado por un volador lanzado durante las celebraciones navideñas e hizo un llamado a la conciencia y el autocuidado por el uso irresponsable de pólvora.

“Hacemos un llamado urgente a la conciencia y al autocuidado: el uso irresponsable de pólvora pone en riesgo la vida, especialmente la de niños y niñas. Prevenir estos hechos está en manos de todos. Cuidarnos es un acto de responsabilidad colectiva”, indicó el mandatario local. Además, advirtió que este es el cuarto incendio registrado en diciembre relacionado con el uso de pólvora y globos de mecha.

Por su parte, el equipo técnico del Dagrd evalúa las condiciones estructurales de la vivienda para descartar riesgo de colapso y la Secretaría de Gestión Humana y el equipo social de la Alcaldía de Medellín brindan acompañamiento a la familia afectada.