Incendio en bodega de ropa provocó grave emergencia en el mercado de Bazurto, en Cartagena

La conflagración afectó a por lo menos cuatro locales. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este jueves 25 de diciembre se registró una nueva emergencia por un incendio en el mercado de Bazurto. Una enorme columna de humo apareció luego de que se registrara una conflagración dentro de una bodega de ropa, que afectó a por lo menos cuatro locales comerciales aledaños.

Lea: Enfrentamiento entre policía y presuntos sicarios dejó tres heridos en el Espinal, Tolima

De acuerdo con el cuerpo de Bomberos de Cartagena, la emergencia se conoció a las 8:30 a.m., luego de que recibieron una llamada a la línea 119, en la que se advertía de un incendio que comprometía bodegas y locales dentro del mercado de Bazurto, por lo que se trasladaron tres máquinas y 15 bomberos al sector del Pasaje Comercial El Hueco, contiguo al pasaje La Colombiana.

Según indicó el director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Johnny David Pérez Sayas, “se pudo controlar rápidamente con cuatro frentes de trabajo, parte frontal, partes laterales y trasera, y por eso el balance es positivo (...). Hay que decirlo, en la zona hay una bodega de químicos que por fortuna pudimos controlar y confinar, y así evitar una mayor emergencia”.

🚨 En el Mercado de Bazurto un fuerte incendio consume una bodega de ropa cerca del C.C. El Hueco, este jueves 25 de diciembre.

🚒 Tres máquinas de Bomberos atienden la emergencia. pic.twitter.com/2hAZfP8luF — Vanguardia (@vanguardiacom) December 25, 2025

En el hecho no resultaron personas lesionadas, aunque sí causó pánico entre comerciantes y compradores. A las acciones del cuerpo de Bomberos se sumaron las de la Policía, que acordonó la zona, y de las empresas de Aguas de Cartagena y Afinia, que apoyaron en las labores técnicas.

Le puede interesar: Se registraron cinco quemados con pólvora en Navidad en Medellín; van 56 en diciembre

Por lo pronto, las autoridades señalaron que se realizan las labores de enfriamiento y verificación de los puntos calientes, para evitar que el incendio se vuelva a activas, así como se investigan las causas de la conflagración, que al parecer inició con una chispa dentro de la bodega de ropa, que quedó completamente destruida.

El incendio también amenazó a los locales sobre la avenida Pedro de Heredia, por lo que la vía tuvo que ser cerrada. Por ello, las autoridades de tránsito han pedido a la ciudadanía buscar vías alternas, ante los problemas en la movilidad.

En Cartagena, Cuerpo de Bomberos y organismos de socorro atienden emergencia por incendio de una bodega en Mercado de Bazurto. Dos máquinas de bomberos lograron controlar el fuego que se habría iniciado en un miscelánea, dejando millonarias pérdidas económicas pic.twitter.com/7JmEIvxCut — Blu Caribe (@BLUCaribe) December 25, 2025

El hecho se presentó muy cerca del local “El Rey de las Promociones”, en el que el pasado 21 de octubre también se registró un incendio de grandes proporciones, que dejó a dos personas lesionadas por inhalación de humo, así como al menos otros dos locales afectados por las llamas.