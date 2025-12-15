Atacaron a dos adultos mayores dentro de su casa en Santa Lucía, Atlántico; uno murió

Imagen de referencia. La administración municipal ofreció una recompensa por información que permita la identificación y captura de los responsables del ataque. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un violento ataque se registró en el municipio de Santa Lucía, Atlántico, en el que dos adultos mayores fueron agredidos dentro de su vivienda el pasado sábado 13 de diciembre. En el hecho murió una de las víctimas y la otra sigue bajo atención médica con múltiples heridas.

Según la información preliminar, el ataque, que ocurrió en el barrio Abajo del municipio en la tarde, sujetos entraron a la vivienda y agredieron físicamente a los adultos mayores con un objeto contundente.

Gilberto Vega Cortez, de 85 años, fue quien falleció tras recibir una herida en la cabeza. El hombre fue auxiliado por vecinos del sector a un centro médico local donde confirmaron su muerte por la gravedad de la herida.

También, en el hecho resultó herida una mujer, de 86 años, pareja de la víctima mortal. La adulta mayor presentó múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo y tras recibir asistencia médica en el mismo centro asistencial que su pareja, fue remitida a la clínica San Rafael de Sabanalarga donde permanece bajo observación médica.

Por su parte, el comandante de la Policía del Atlántico, coronel Eddy Sánchez, manifestó que adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del ataque y poder identificar a los responsables.

La alcaldía del municipio rechazó el hecho y anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que facilite la identificación y captura de los agresores.

“La Administración Municipal de Santa Lucía solicita información clara y precisa que permita la captura de los responsables del homicidio ocurrido el 13 de diciembre en nuestro municipio”, dice el comunicado, en el que además especificaron que la información será manejada con absoluta reserva y podrá ser entregada directamente en la alcaldía o a los números disponibles 3222783058, 3219337645 o 3203023308.