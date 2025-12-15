Encontraron en España a joven de 19 años que desapareció en Barranquilla, ¿qué pasó?

Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años, fue reportada como desaparecida desde el 11 de diciembre y localizada en Madrid, España, tres días después. Foto: Archivo Particular

Una estudiante de Medicina de la Universidad del Norte en Barranquilla, identificada como Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años, fue reportada como desaparecida desde el 11 de diciembre y localizada en Madrid, España, tres días después.

Las autoridades investigan el caso tras confirmar su paradero el 14 de diciembre con ayuda de autoridades internacionales y buscan establecer cómo salió del país y bajo qué circunstancias llegó a territorio europeo.

La joven fue vista por última vez en la mañana del jueves 11, cuando salió de su vivienda en el conjunto Altamar Caribe, en el norte de la ciudad. Según su familia, su destino era la universidad, pero desde que salió no volvió a comunicarse, ni llegó a la institución educativa, lo que alertó a sus familiares.

“Ella salió del conjunto Altamar Caribe (ubicado cerca de la Universidad del Norte) a las 6:10 de la mañana (…) En las cámaras se ve donde ella sale del conjunto, se sube en el taxi, y ya de ahí ya no sabemos más nada de ella”, contó Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, madre de la estudiante, a El Heraldo.

El conductor del taxi que transportó a la joven le indicó a las autoridades que la dejó en la estación de servicio Terpel La Castellana. La Policía acudió al lugar para obtener alguna prueba pero no fue posible el acceso a cámaras de seguridad, ya que al parecer no estaban en funcionamiento.

Un empleado del establecimiento aseguró que la joven habría entrado al sitio, compró alimentos y se retiró. “Un muchacho que estaba ahí me dijo que él no estaba de turno en ese momento, pero él llamó a una compañera que estaba aquella mañana y ella confirmó que mi hija había comprado un dedito de queso. Luego la empleada como que se quedó atendiendo ahí, pero no sabe si llegó con otras personas”, contó la madre.

Después de 48 horas sin saber de su paradero, las autoridades confirmaron que la estudiante fue localizada en Madrid, España, en compañía de un ciudadano extranjero, presuntamente de nacionalidad rusa. De acuerdo con información del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la joven habría conocido al hombre por internet y sostenido una relación de amistad previa.

Durante los días de búsqueda, organizaciones académicas y sociales exigieron respuestas de las autoridades, pidieron celeridad y transparencia en el proceso para esclarecer el caso.

“La activación de mecanismos como la Circular Amarilla de INTERPOL refleja la gravedad del caso, pero no puede ser el límite de la respuesta del Estado. Una joven, una estudiante, una futura médica no puede desaparecer sin que el país entero actúe con la urgencia que la vida humana merece. Solicitamos al Gobierno Nacional, a las autoridades judiciales y a los organismos de seguridad: máxima celeridad y transparencia en la investigación, coordinación efectiva entre entidades nacionales e internacionales, información oportuna y clara para la familia y la sociedad, y que este caso no se diluya en el silencio ni en la burocracia”, indicaron en un comunicado la Fundación Médicos Amigos los días de la desaparición.

Ahora las investigaciones buscan esclarecer si la joven fue engañada por alguna red criminal o si su viaje fue voluntario y consensuado. Hasta el momento las autoridades no han entregado detalles sobre las condiciones en las que se encuentra la joven en España.