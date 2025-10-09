Atacaron a piedra a policía de tránsito que inmovilizó moto en Barranquilla

En un primer momento, se acusó al patrullero de agredir a la mujer en el piso. Foto: Captura de pantalla

La inmovilización de una motocicleta en la calle 32, entre carreras 43 y 44, en el centro de Barranquilla, terminó en una batalla campal en la que personas de la zona le lanzaron piedras y palos a un uniformado que acompañaba el procedimiento y de quien se dijo en un principio que habría agredido a una mujer.

Todo surgió por un video que se difundió en redes sociales y en el que se ve a una mujer adulta en el suelo, mientras varias personas le reclaman al uniformado, que se encuentra en medio de la calle. Durante la discusión, el patrullero se aleja, pero comienzan a lanzarle palos y piedras, por lo que la grúa con la motocicleta se va y el hombre intentan pedir apoyo.

Otro policía llegó a la zona en motocicleta, pero el uniformado involucrado chocó contra él y terminaron los dos en el piso. Posteriormente, el patrullero agredido intenta huir corriendo del lugar.

Sobre lo ocurrido en la mañana del pasado miércoles 8 de octubre, la Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que el uniformado involucrado era Andrés Ramos, quien le inmovilizó la motocicleta a Michael Brochero Schoonewolff, empleado de un local, que transitaba por esa zona, pese a la restricción para transitar en el sector.

“Omitió la orden del policía, tornándose agresivo, intentando agredirlo, igualmente, ciudadanos cerca al lugar intervienen agrediéndolo (a Ramos), lanzándole objetos contundentes”, añadió la Policía de Barranquilla, que agregó que dos patrulleros llegaron a apoyarlo.

En cuanto a la agresión a la mujer, que habría sido la principal motivación de las agresiones contra el patrullero, las autoridades señalaron que “la habría empujado otro particular que intentaba agredir al uniformado”. Sumado a eso, indicaron que el uniformado tuvo una contusión en la mano derecha y en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado a la clínica Regional del Caribe, donde le dieron dos días de incapacidad.

Pese a esto, la veeduría Visión Vital anunció que en los próximos días promoverá una marcha para exigir cambios en los protocolos de los patrulleros y en los controles, dado que han sido las reiteradas las agresiones a los conductores y peatones, entre los que destacan una lesión que se registró el año pasado contra una mujer embarazada.