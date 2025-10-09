Las dudas que deja la muerte de turista en curso de buceo en Santa Marta

Imagen de referencia. El hecho se registró en el sector conocido como La Aguja, en Santa Marta. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Las autoridades investigan las causas de la muerte de la maestra caucana Yudis Milena Agredo Idárraga, de 43 años, quien falleció por ahogamiento durante una clase de buceo que realizaba en el sector de La Aguja, en Santa Marta.

Primeras versiones indican que la mujer presentó dificultades bajo el agua mientras realizaba una actividad turística con la empresa Barracuda Dive Center. En medio de los inconvenientes, la mujer no habría podido respirar, entró en pánico y se habría ahogado.

“Esta persona se encontraba realizando un curso de buceo con una de las tantas empresas que funcionan en el distrito. Lo que llama la atención es que, según las versiones, la práctica se hacía en un sector conocido como La Aguja, donde normalmente bucean personas con experiencia. Me parece muy extraño que allí se haya presentado un hecho de esta naturaleza”, dijo a Alerta Caribe Karlotz Omaña, director de Defensa Civil de Magdalena.

Relacionado con esto, las autoridades investigan el nivel de capacitación de la docente, sus condiciones físicas y el conocimiento en natación, debido a que a lo largo del día no hubo precipitaciones, nubosidad ni fuertes vientos, que son factores que puedan dificultar esta actividad.

Además, las autoridades señalaron que investigan si se presentó algún error humano o fallas en los protocolos de atención. Testigos del hecho han señalado que, una vez se registró la emergencia, los buzos sacaron del agua a la mujer que fue traslada inconsciente a un centro asistencial en Taganga, donde finalmente se confirmó su muerte.

A través de comunicado, la Institución Educativa Don Bosco Popayán lamentó la muerte de Agredo, quien trabajaba en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Salesianas. La comunidad se sumó a las oraciones de solidaridad con la familia de la mujer.