Ataque en Carrizal, Barranquilla, dejó una mujer muerta y un herido: esto se sabe

Imagen de referencia. En el ataque sicarial murió Daniela Carolina Téllez Tamasco, de 31 años, y Keiner Jesús Navarro Solano quedó gravemente herido. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque sicarial se registró en la noche del domingo 19 de octubre en el barrio Carrizal en el área metropolitana de Barranquilla. En el atentado Daniela Carolina Téllez Tamasco, de 31 años, resultó herida y posteriormente murió en el Camino Ciudadela 20 de julio de la red hospitalaria del Distrito. Y Keiner Jesús Navarro Solano, de 29 años, también fue baleado y continúa hospitalizado.

Lea: Niños de escuela Casa Lúdica del Cesar llevaron el vallenato al Papa en Roma

Según la información preliminar de las autoridades, la pareja se movilizaba en un automóvil cuando fue interceptada por dos hombres que iban en una motocicleta. Los agresores se acercaron al vehículo, el parrillero tocó la ventana del conductor y tras bajarla, disparó en repetidas ocasiones.

“El parrillero esgrimió un arma de fuego, accionándola en repetidas ocasiones contra la humanidad de las víctimas. Los agresores emprendieron la huida, mientras que las víctimas fueron auxiliadas por la comunidad y trasladadas al Camino de Julio, donde perdió la vida la mujer, y el lesionado fue remitido al Nuevo Hospital Barranquilla”, manifestó la Policía del área metropolitana.

Le puede interesar: Reabrieron vías afectadas por atentado en Cali bajo estas condiciones

La mujer, quien era estudiante de farmacia y residía en el barrio el limón, recibió un disparo en el abdomen que le causó la muerte. Mientras que Navarro fue impactado cinco veces, tres en el pecho y dos en el brazo izquierdo. Por la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado a un centro de mayor complejidad donde permanece hospitalizado en estado crítico.

Las autoridades identificaron que el hombre herido tiene antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de violencia contra servidor público, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y por porte de estupefacientes. Además, presuntamente es integrante de la estructura criminal “Los Pepes”, lo que orienta una de las hipótesis del atentado.

El hecho podría tratarse de una disputa entre los grupos criminales “Los Costeños” y “Los Pepes” por el control de tráfico de drogas, tras la supuesta “tregua” firmada entre Digno Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas del atentado e identificar a los responsables.