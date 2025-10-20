Logo El Espectador
Colombia
Niños de escuela Casa Lúdica del Cesar llevaron el vallenato al Papa en Roma

El grupo infantil “Cantores del Vallenato” de Agustín Codazzi representó a Colombia en un intercambio cultural en Roma.

Redacción Colombia
20 de octubre de 2025 - 10:18 p. m.
Los "Cantores del Vallenato" de Agustín Codazzi se presentaron ante el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.
Foto: Gobernación del Cesar
Siete niños del grupo “Cantores del Vallenato” del municipio de Agustín Codazzi, Cesar, llevaron el vallenato a la Plaza de San Pedro del Vaticano en Roma. Se presentaron frente al Papa León XIV como parte de un intercambio cultural organizado por el Ministerio de Relaciones de Colombia.

Los menores de edad, formados en la Escuela Musical Casa Lúdica bajo la guía del profesor Jhon Guerrero, interpretaron canciones como La Casa en el Aire y El Testamento, cautivando a los asistentes.

“Frente al Papa sentí una gran emoción porque él es religioso, es la máxima autoridad del Vaticano; yo nunca me imaginé que podía estar cerquita del Papa, hasta ahora que salió esta oportunidad y por eso le doy gracias a Dios”, manifestó Santiago de Las Aguas, cajero del grupo de 17 años, a un medio local.

El encuentro formó parte de una gira cultural por Italia que incluyó una marcha por la paz, en la que participaron más de 60 mil personas, y una presentación en la asamblea de la FAO en Roma. Entre otros de los protagonistas están los hermanos Salvatore, en el acordeón y guacharaca y Shaira López como cantautora.

El alcalde de Agustín Codazzi, Hernán Baquero, exaltó la participación de los jóvenes como un logro y resultado del compromiso institucional con la cultura. “Estos niños nos representan con alegría. Son ejemplo de lo que se logra cuando la cultura se convierte en prioridad.”

Además, la directora de Cultura del municipio manifestó que el proceso formativo de la Casa Lúdica ha sido clave para proyectar a los nuevos talentos y expresó que son un ejemplo de disciplina y amor por el folclor.

