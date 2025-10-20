Reabrieron vías afectadas por atentado en Cali bajo estas condiciones

La vía estuvo cerrada por casi dos meses tras el atentado del 21 de agosto frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez. Foto: Alcaldía de Cali

Habilitaron el paso vehicular desde este lunes 20 de octubre en la Carrera 8, entre calles 59 y 52 de Cali, en el sentido oriente-centro, una de las zonas afectadas por el atentado ocurrido el 21 de agosto.

El tramo estuvo cerrado por casi dos meses tras la explosión de un camión cargado con cilindros bomba cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez que dejó más de 70 personas heridas y siete muertos. Además hubo daños estructurales y en su momento la Secretaría de Infraestructura anunció los cierres de forma indefinida para la rehabilitación de los tramos afectados.

Las restauraciones, que incluyeron pavimento, bordillos y vías internas, hacen parte del plan integral de recuperación vial de las zonas afectadas. La Secretaría de Movilidad hizo la demarcación y señalización vial para poder proceder con la reapertura.

“Esta vía queda abierta para todos los caleños, para que puedan transitar sin ninguna novedad. Vamos a realizar puestos de control robustos, fuerza aérea, Ejército, Policía y nuestros agentes de tránsito para garantizar la seguridad de esta importante vía”, expresó Sergio Moncayo, subsecretario de movilidad.

A pesar de que lograron reabrir la vía, las autoridades indicaron que se mantendrán las restricciones en las noches, quiere decir que la vía estará habilitada durante el día y será cerrado de forma preventiva en las noches, como funcionaba antes del atentado.

En septiembre ya habían realizado una primera reapertura de la Carrera 8, en sentido occidente-oriente, desde la Calle 44 hasta la Calle 59. Estas acciones han ido fortaleciendo la reactivación del comercio y mejorar el acceso a locales, servicios médicos y transporte público que hay en la zona.