Ataque sicarial dejó dos muertos en el puente Siete de Abril de Barranquilla

En la madrugada de este miércoles 15 de octubre se confirmó la muerte de la segunda víctima que dejó el ataque sicarial que se registró en la tarde anterior sobre el puente Siete de Agosto de Barranquilla, y que dejó dos hombres muertos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque se presentó sobre las 5:45 p.m. del 14 de octubre. Las víctimas, que iban en un Chevrolet Beat, fueron citados en la zona por desconocidos, y atacados por dos sujetos que iban en una motocicleta Suzuki AX, de color negro con rojo, quienes les dispararon en reiteradas ocasiones antes de huir del lugar.

Tras el ataque, se confirmó que Yesid Manjarrés, de 27 años, falleció en el lugar, mientras que Cristian Javier Alvis Buendía, de la misma edad, fue trasladado con vida a la Clínica Los Almendros, con una grave herida en la cabeza, por la que finalmente falleció esta madrugada.

Las investigaciones fueron asumidas por la Sijín de la Policía, que anunció la inspección de los cuerpos, así como la recopilación de testimonios y videos de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables del ataque.

Aunque se desconocen las motivaciones del ataque sicarial, no se descarta que se trate de una nueva retaliación entre “Pepes” y “Los Costeños”, que desde hace algunos días entraron en una tregua, luego de que Digno Palomino y alias ‘Castor’ llegaron a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Primeras versiones indican que el ataque habría sido ordenado por presuntos mandos medios desde una cárcel de la ciudad.