Colombia
Barranquilla

Ataque sicarial dejó dos muertos en el puente Siete de Abril de Barranquilla

El ataque sicarial se presentó sobre la Avenida Circunvalar con carrera 15 Sur. Uno de los sujetos falleció en el lugar.

Redacción Colombia
15 de octubre de 2025 - 05:04 p. m.
Imagen de referencia. Las autoridades buscan a los responsables del ataque.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
En la madrugada de este miércoles 15 de octubre se confirmó la muerte de la segunda víctima que dejó el ataque sicarial que se registró en la tarde anterior sobre el puente Siete de Agosto de Barranquilla, y que dejó dos hombres muertos.

Lea: Atacaron torre de energía de EPM en Bello; dejaron bandera de disidencias

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque se presentó sobre las 5:45 p.m. del 14 de octubre. Las víctimas, que iban en un Chevrolet Beat, fueron citados en la zona por desconocidos, y atacados por dos sujetos que iban en una motocicleta Suzuki AX, de color negro con rojo, quienes les dispararon en reiteradas ocasiones antes de huir del lugar.

Tras el ataque, se confirmó que Yesid Manjarrés, de 27 años, falleció en el lugar, mientras que Cristian Javier Alvis Buendía, de la misma edad, fue trasladado con vida a la Clínica Los Almendros, con una grave herida en la cabeza, por la que finalmente falleció esta madrugada.

Las investigaciones fueron asumidas por la Sijín de la Policía, que anunció la inspección de los cuerpos, así como la recopilación de testimonios y videos de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables del ataque.

Le puede interesar: Por la ley Emiliani, el puente de reyes de 2026 no será la primera semana de enero

Aunque se desconocen las motivaciones del ataque sicarial, no se descarta que se trate de una nueva retaliación entre “Pepes” y “Los Costeños”, que desde hace algunos días entraron en una tregua, luego de que Digno Palomino y alias ‘Castor’ llegaron a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Primeras versiones indican que el ataque habría sido ordenado por presuntos mandos medios desde una cárcel de la ciudad.

Por Redacción Colombia

