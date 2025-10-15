Por la ley Emiliani, el puente de reyes de 2026 no será la primera semana de enero

El puente de Reyes en 2016 será del 10 a 12 de enero.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varias particularidades tendrán los días festivos de 2026 con la aplicación de la Ley Emiliani, que desde hace más de 40 años se regulan este tipo de fechas en el país. No solo se tendrán dos puentes más que este año, sino que además el festivo de Reyes no caerá la primera semana de enero.

Lea: Hallaron a niñas desaparecidas en Palmira; se fueron voluntariamente de su casa

Con el fin de fomentar el turismo en el país, desde 1983 los días festivos en el país se rigen bajo la Ley Emiliani, que fue impulsada por el abogado y político Raimundo Emiliani Román.

En la normativa se establece el descanso remunerado del “primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús”.

Pero además, permite que algunas de estas celebraciones, como el 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, la Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, se trasladen al siguiente lunes si caen en alguno de los otros días de la semana.

Le puede interesar: Se conoció video en el que se vería al alcalde de Puracé agrediendo a una mujer

Por esta razón, el festivo del día de Reyes de 2026, que cae un martes, no se tendrá la primera semana de enero, sino la segunda, es decir, el lunes 12 de enero.

La ley también establece que hay festivos inamovibles, como el de Navidad o Año Nuevo, así como el primero de mayo (Día del trabajo) el 20 de julio (Día de la Independencia) y 7 de agosto (Batalla de Boyacá).

Por esta razón, este año habrá dos puentes festivos más, el del Día del trabajo y el del 7 de agosto, debido a que ambos caerán un viernes y se juntan con el fin de semana.

Estos son los días festivos de 2026: