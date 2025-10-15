Atacaron torre de energía de EPM en Bello; dejaron bandera de disidencias

Las autoridades desactivaron un explosivo que no alcanzó a detonar. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la madrugada de este miércoles 15 de octubre se registró un ataque contra una torre de energía de EPM en el municipio de Bello, Antioquia. El hecho fue confirmado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien resaltó que a pesar de que detonaron una carga estratégica para tumbar la estructura, no lo lograron ni se afectó el suministro de energía.

Lea: Por la ley Emiliani, el puente de reyes de 2026 no será la primera semana de enero

El hecho se registró en el costado oriental de la avenida Regional, aledaño al barrio La Gabriel, sobre las 3:20 a.m. bajo una modalidad similar a la que emplearon hace algunas semanas en una torre de la misma compañía en el barrio Loreto, Medellín.

“Criminales del Frente 36 de las Farc detonaron una carga estratégica en el municipio de Bello. Pretendían derribar la torre de energía de ese sector y así seguir atentando en contra de la infraestructura estratégica”, añadió el mandatario.

🚨 La “Paz Total”. Aproximadamente a las 3:20 am, criminales del Frente 36 de las Farc detonaron una carga estratégica en el municipio de Bello. Pretendían derribar la torre de energía de ese sector y así seguir atentando en contra de la infraestructura estratégica.

La torre no… pic.twitter.com/EARMdGEYsj — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 15, 2025

Sumado a esto, junto a la torre de energía, las autoridades encontraron una bandera alusiva a la estructura de las disidencias de las Farc mencionada por Gutiérrez, y en la que se leía: “Bloque Magdalena Medio - frente 36 Farc saluda a todos los campesinos y agricultores de los municipios y corregimientos de Antioquia”.

Le puede interesar: Hallaron a niñas desaparecidas en Palmira; se fueron voluntariamente de su casa

Sobre lo ocurrido, el secretario de Seguridad de Bello, José Serrano, explicó que tras registrarse la explosión, a la zona llegaron uniformados del cuadrante que evidenciaron el ataque contra la torre y dieron aviso al grupo antiexplosivos que realizó la verificación en la mañana de este miércoles para descartar la presencia de más artefactos en la zona.

“Se activó el protocolo antiexplosivo para la desarticulación del artefacto que no alcanzó a ser detonado, así como para la verificación e inspección de la zona (...). Además, estamos realizando unas actividades de patrullaje en todo el territorio bellanita, donde se podrían dar este tipo de situaciones para garantizar la seguridad de todo el municipio”.

Ante el ataque, la alcaldía de Bello plantea convocar a un Consejo Extraordinario de Seguridad para tomar nuevas medidas y pedir la presencia de mayor Fuerza Pública en el municipio.