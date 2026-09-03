Ataque sicarial en Barranquilla deja dos muertos; excandidato al Concejo era el objetivo

El hecho ocurrió en la calle 80B con carrera 42A, donde las autoridades acordonaron la zona y recolectaron evidencias para esclarecer lo ocurrido. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una fuerte balacera alteró la tranquilidad del barrio Ciudad Jardín, en el norte de Barranquilla. El enfrentamiento ocurrió en inmediaciones de la calle 80B con carrera 42A, y dejó dos personas muertas y al menos un herido, según la información conocida durante la investigación. De acuerdo con las primeras versiones, varios hombres habrían llegado hasta el sector para atacar al excandidato al Concejo de Barranquilla José Luis Tapia Escorcia.

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El hecho se produjo cuando Tapia y su acompañante, Rodrigo González se movilizaban en una camioneta y de disponían a ingresar a una vivienda. La situación desencadenó un intercambio de disparos con las personas de seguridad que se encontraban en el lugar. González Pereira, quien se desempeñaba como conductor y acompañante recibió impactos y murió como consecuencia de las heridas.

Uno de los presuntos atacantes también murió

En medio del intercambio de disparos también resultó gravemente herido Jhon Deivis Olave, señalado preliminarmente como uno de los hombres que habría participado en el ataque. Aunque inicialmente fue trasladado para recibir atención médica, posteriormente se confirmó su muerte.

La reacción de las autoridades permitió además la captura en flagrancia de otro de los presuntos atacantes, quien resultó herido durante la balacera. El hombre fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial. El comandante de distrito de la Policía Metropolitana de Barranquilla, teniente coronel Jorge Rozo, confirmó la captura y la incautación de dos armas de fuego, “las armas incautadas serán sometidas a los respectivos análisis para establecer si fueron utilizadas durante el ataque o si tienen relación con otros hechos violentos”.

¿Qué hay detrás del ataque?

Aunque las autoridades investigan lo ocurrido, una de las hipótesis apunta a que se habría tratado de un atentado dirigido contra Tapia Escorcia. Sin embargo, todavía se adelantan las pesquisas para establecer quién ordenó el ataque y cuáles fueron sus verdaderos motivos.

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Otra línea de investigación relaciona el hecho con una posible disputa entre estructuras delincuenciales por la ocupación y el control ilegal de tierras en el departamento del Atlántico. Las autoridades también analizan las cámaras de seguridad del sector y recopilan testimonios y otros elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió el enfrentamiento.