Condenan a 43 años a hombre por feminicidio en Barranquilla: sigue prófugo

Clara Milena Álvarez de 44 años, fue asesinada en una vivienda del barrio Sinaí. La justicia determinó que su muerte fue consecuencia de un trauma en el cráneo. Foto: EFE - Juan Carlos Torrejón

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Édgar Jair Aguilar Soto fue condenado a 43 años y 9 meses de prisión por el feminicidio de Clara Milena Álvarez Díaz, ocurrido el 19 de abril de 2025 en una vivienda del barrio Sinaí, en límites entre Barranquilla y Soledad. Sin embargo, aunque un juez determinó su responsabilidad en el crimen, el hombre actualmente no se encuentra privado de la libertad y permanece prófugo.

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La decisión fue emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soledad, luego de que la Fiscalía presentara durante el proceso los elementos con los que buscó demostrar la responsabilidad de Aguilar Soto en el asesinato de la mujer, de 44 años. Según la investigación, Clara Milena fue atacada dentro de la vivienda que compartía con el condenado.

El crimen ocurrió en abril de 2025

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 19 de abril de 2025. De acuerdo con la información conocida durante el proceso, Clara Milena se encontraba en el interior de la vivienda cuando fue atacada con objetos corto-contundentes.

La Fiscalía sostuvo que la mujer tenía varias lesiones que terminaron provocándole la muerte. El informe forense citado durante el proceso estableció que Clara Milena tenía alrededor de diez lesiones en la cabeza y el rostro. La causa básica de muerte fue determinada como un trauma craneoencefálico severo producido por un mecanismo corto-contundente.

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Tras el crimen, Aguilar abandonó el lugar. Cuatro días después se presentó voluntariamente ante las autoridades y quedó vinculado al proceso penal por el feminicidio.

Recuperó su libertad por vencimiento de términos

El caso tuvo un giro en febrero de 2026, cuando Aguilar recuperó su libertad luego de que su defensa solicitó la libertad argumentando que se habían superado los términos establecidos para mantenerlo detenido.

Inicialmente, un juez de control de garantías negó la solicitud. Entre los argumentos estaba la aplicación de la Ley 2477 de 2025, que amplió los términos para procesados relacionados con feminicidio. Luego, un juez del circuito de Soledad determinó que habían transcurrido más de 140 días desde la presentación del escrito de acusación sin que comenzara el juicio oral, por lo que ordenó la libertad de Aguilar. Aunque siguió vinculado al proceso.

Ahora, Aguilar Soto fue condenado a 43 años y 9 meses de prisión, pero, según explicó el abogado de la víctima, Julio R. Del Villa, “hoy también comienza una cacería, ya que esta persona, al conocer que iba a ser condenada, se dio a la fuga y se encuentra prófuga”.