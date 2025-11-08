Accidente en túnel Mundialista de Cali dejó un muerto y varias personas heridas

El conductor del carro tuvo un trauma craneoencefálico y permanece hospitalizado. Foto: Secretaría de Movilidad

Un grave accidente se registró en la madrugada de este sábado 8 de noviembre dentro del túnel Mundialista de Cali, en el que estuvieron involucrados por lo menos dos automóviles y dos motocicletas, así como se confirmó la muerte de una persona.

Primeras versiones indican que el conductor de un carro perdió el control, por lo que terminó colisionando con los otros vehículos dentro del túnel. De igual forma se conocieron videos grabados por motociclistas, con los que también se ha presumido exceso de velocidad.

Tras registrarse el accidente, uno de los carros terminó volcado a un costado del camino, mientras que al lado quedó una de las motocicletas. Sobre esto, la Secretaría de Movilidad de Cali indicó que en el lugar falleció un motociclista, mientras que el conductor del vehículo fue trasladado a la clínica San Fernando.

A esto añadieron que al centro de atención llegó un agente de tránsito para realizar la prueba de alcoholemia, pero no se pudo debido a que el sujeto tiene trauma craneoencefálico y fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos.

También se conoció que los pasajeros de los otros vehículos involucrados en el accidente fueron atendidos por paramédicos y taxistas que llegaron a la zona a apoyar la atención de la emergencia.

El túnel permaneció cerrado gran parte de la madrugada, mientras las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo y retiraron los vehículos involucrados en el accidente.

Ante lo ocurrido, el concejal Roberto Ortiz llamó la atención en la necesidad de tomar medidas preventivas en este paso vial. “La ciudadanía exige medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en esta zona. Se requiere la instalación de reductores de velocidad (como badenes o lomas) y cámaras de vigilancia para detectar y sancionar a quienes superen los límites permitidos, con el fin de prevenir futuras tragedias y proteger a todos los usuarios de la vía”.

Por último, la alcaldía de Cali como la Policía Metropolitana reiteraron los llamados a los conductores a respetar los límites de velocidad y a seguir las normas de tránsito para evitar tragedias como esta.