Encontraron el cuerpo del bombero que desapareció buscando a una niña en Gutiérrez

La gobernación de Cundinamarca confirmó en la tarde de este sábado 8 de noviembre el hallazgo del cuerpo del comandante del cuerpo de Bomberos de Mesitas de El Colegio, Carlos Andrés Rozo, quien desapareció en el río Blanco, mientras apoyaba los trabajos de búsqueda de la niña de 11 años Shairin Tovar Quintero del municipio de Gutiérrez.

“Con profunda tristeza quiero informar que, tras intensas labores de búsqueda, fue hallado sin vida el bombero Carlos Andrés Rozo, del municipio de El Colegio, quien había desaparecido en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza en el municipio de Gutiérrez”, indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Sumado a esto, el mandatario detalló que el cuerpo fue encontrado en el sector Peñalisa, al cual solo se puede entrar por vía helicoportada, por lo que se adelantan las gestiones para hacer la extracción del bombero, que era experto en rescates acuáticos.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos y a toda la comunidad bomberil de Cundinamarca”, añadió el mandatario.

La desaparición de Rozo se registró sobre las 11:45 del pasado 7 de noviembre, por una corriente que se registró mientras realizaba la búsqueda acuática de la niña dentro del río Blanco.

Tras registrarse la emergencia, equipos de Bomberos de Cundinamarca y Meta se unieron para encontrarlo, así como desde la gobernación se instaló un puesto de mando unificado (PMU) para coordinar y facilitar la búsqueda y rescate de Rozo y la niña.

Rozo era reconocido en el municipio de El Colegio por su carisma y trabajo como comandante de los Bomberos Voluntarios. “Durante años has estado siempre dispuesto a dar lo mejor de ti, sirviendo con entrega y corazón a nuestra comunidad y a todos los que te rodean. Has sido guía, compañero y apoyo para muchos, y puedo decir con orgullo que yo soy una de esas personas que ha sentido tu ayuda y tu preocupación sincera en los momentos difíciles”, resaltó tras su desaparición Robinson Gil.