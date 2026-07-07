Ataque sicarial en un billar de Barranquilla deja un adulto mayor muerto

Imagen de referencia. Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con una disputa entre bandas criminales. Foto: Óscar Pérez

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En un billar del barrio La Luz, en la localidad Suroriente de Barranquilla, un ataque con arma de fuego ocurrido en la noche del lunes 6 de julio dejó como saldo un adulto mayor de 74 años muerto y un hombre herido. La víctima mortal fue identificada como Miguel Ángel Racedo Rojano y el herido es Juan Carlos Sierra Paredes, de 37 años, quien permanece bajo atención médica tras recibir uno de los impactos.

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De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 9:20 p.m. en Billares Los Almendros. Racedo se encontraba atendiendo el establecimiento en el momento en el que un hombre armado ingresó al lugar y disparó en repetidas ocasiones. Las balas impactaron al hombre en el rostro y en una de sus piernas.

Aunque alcanzó a ser trasladado al centro de salud PASO La Luz-Chinita por personas que se encontraban en el establecimiento, falleció por la gravedad de las heridas.

Sobre lo ocurrido, Juan Carlos Sierra, quien se encontraba jugando billar en el momento del ataque, fue alcanzado por una bala mientras intentaba resguardarse, según testigos. Las autoridades precisaron que no era el objetivo del sicario, que huyó en una motocicleta.

Aunque el móvil del crimen aún se investiga, las autoridades manejan como hipótesis principal que el atentado estaría relacionado con la disputa por extorsiones. Según las autoridades, el establecimiento venía siendo objeto de exigencias económicas por parte de la estructura criminal Los Costeños, y algunas versiones indican que el propietario habría dejado de pagar a esta estructura para darle el dinero a otra organización criminal conocida como “La Nueva Generación del Freseo”.

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El homicidio se produce en medio de una creciente preocupación entre los comerciantes de Barranquilla y el área metropolitana por la aparición de panfletos y amenazas vinculados a redes de extorsión.

Horas antes del asesinato de Racedo, en el municipio de Soledad fue asesinado el comerciante Abersio Medrano Ramos, de 57 años, propietario de una distribuidora de pollos, cuyos familiares aseguraron que había recibido amenazas tras negarse a pagar exigencias económicas.

Funcionarios de la Policía Metropolitana de Barranquilla y del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y revisaron las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.