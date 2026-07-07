Boyacá instalará inhibidores de señal en cárceles para mitigar las extorsiones telefónicas

Imagen de referencia. Cerca del 80% de las extorsiones en Boyacá se coordinan desde las cárceles, según la Gobernación. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Para mediados de agosto está previsto que se concrete la instalación de inhibidores de señal en las cárceles de El Barne y Cómbita, según informó la Gobernación de Boyacá. Esta es una medida que busca frenar las extorsiones que se coordinan desde los pabellones de las cárceles y fortalecer la seguridad en el departamento y en otras regiones del país.

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Alejandra Pico, explicó que el proyecto quedó acordado tras el encuentro entre el gobernador Carlos Amaya y el ministro de Justicia, Jorge Cuervo.

“Estamos a la espera de que a mediados de agosto se puedan instalar los inhibidores de señal en la cárcel de El Barne y de Cómbita. Esta es una gran noticia para Boyacá y para el país, entendiendo que cerca del 80% de las extorsiones que se presentan en nuestro territorio son de origen carcelario”, afirmó Pico.

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Es importante recordar que entre el 2 y 3 de julio se desarticuló el grupo delincuencial “Los Fantasmas”, una red de extorsión que operaba desde varios centros penitenciarios del país, principalmente desde la cárcel de Cómbita, y que movía cerca de 700 millones de pesos mensuales, según las autoridades.

Este operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía dejó 16 capturados por orden judicial, entre ellas cuatro funcionarios del Inpec señalados de facilitar el ingreso de celulares, estupefacientes y otros elementos usados para las actividades ilícitas.

La secretaria de Gobierno también informó que se avanza en la gestión de seis proyectos para la construcción de nuevas estaciones de Policía en Boyacá, una iniciativa se desarrolla con el Ministerio del Interior y contará con cofinanciación entre la administración departamental y los municipios beneficiados. Este proyecto presenta avances en Motavita, Sora y Panqueba, mientras que están a la espera del aval para iniciar en Macanal, Chitaraque y Saboyá.

Cada estación tendría una inversión aproximada de 2.500 millones de pesos, recursos destinados a reforzar la presencia institucional y ampliar la capacidad operativa de la Policía Nacional en el territorio.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para estar alerta a las extorsiones y no acceder a las exigencias económicas de los delincuentes, así como denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula.