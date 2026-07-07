Intervinieron más de 260 conexiones ilegales de luz en la costa Caribe: hay hasta hoteles

Imagen de referencia. Las irregularidades más comunes son las conexiones directas sin medidor y la manipulación de los equipos de medición. Foto: Air-e Intervenida (Vía X: @Aire_Energia)

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Durante el primer semestre de 2026, la empresa de servicios públicos Air-e realizó 264 intervenciones para combatir el fraude eléctrico en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Las inspecciones detectaron desde supermercados y estaciones de servicio hasta hoteles, casinos y transformadores ilegales que estaban conectados de manera irregular a la red eléctrica.

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Los procedimientos fueron ejecutados por equipos técnicos de la empresa en compañía de las autoridades y se enfocaron en zonas donde ya se habían registrado consumos sospechosos o reportes ciudadanos sobre posibles fraudes. Entre las prácticas más frecuentes están las conexiones directas sin medidor, la manipulación de los aparatos de medición y los enganches ilegales a la red eléctrica.

El gerente de Seguridad de Air-e Intervenida, John Carvajal, explicó que lograron “evidenciar conexiones de manera fraudulenta, conexiones directas, alteraciones de equipos de medida y otra serie de tipologías que afectan el normal desarrollo de nuestro sistema eléctrico”.

Por ejemplo, en Barranquilla se detectaron irregularidades en un supermercado cerca de Juan Mina, un casino en Santo Domingo, una estación de servicio en Santa Helena, una bodega de alimentos fríos en el barrio Abajo y un hotel en Costa Hermosa, Soledad. En Santa Marta hubo tres casos, entre los que destaca el de un hostal en Taganga y un restaurante en el Centro. En La Guajira, en zona rural de Uribia, se hallaron dos conexiones directas sin medidor, una de ellas vinculada a un transformador ilegal que abastecía una finca y una planta de venta de agua.

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La compañía advirtió que este tipo de prácticas no solo son delito, sino que representan un riesgo para la vida de los usuarios, generan sobrecargas eléctricas y deterioran la estabilidad de la red: “un cable mal puesto puede causar un incendio, daños en electrodomésticos o poner en riesgo tu vida y la de tu familia”, señaló Air-e en su llamado a la ciudadanía.

Además, la empresa recordó que ofrece alternativas para quienes tienen deudas pendientes y quieren regularizar su situación: “en Air-e Intervenida te ayudamos a financiar tu deuda y a ponerte al día, y así tener un servicio seguro y legal”.

La compañía anunció que continuará adelantando operativos en los tres departamentos donde presta el servicio con el fin de reducir las pérdidas eléctricas y garantizar la estabilidad del sistema.