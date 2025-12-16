Ataque sicarial en un billar en Barranquilla dejó tres muertos y un herido

Resume e infórmame rápido

Un ataque sicarial se registró en la noche del pasado domingo 14 de diciembre en un billar del barrio Carrizal, en el sur de Barranquilla. En el lugar fallecieron dos personas, mientras que una tercera murió en un centro asistencial. Las autoridades indicaron que una persona más resultó herida.

De acuerdo con las autoridades, un sujeto ingresó al billar “La Calle Mojá”, disparó indiscriminadamente contra quienes estaban en el lugar, y huyó en una motocicleta que manejaba otro hombre y que lo esperaba afuera del establecimiento.

Sobre las víctimas el coronel Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía de Barranquilla, señaló que dos de las víctimas, Santiago Andrés Vásquez, de 20 años, quien estudiaba mecánica, y Brayan Rebolledo Vásquez, de 34 años, presentaban antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Adicionalmente, el segundo, también conocido con el alias de “Mojón”, estaría señalado de integrar la banda de Los Costeños. Ambos eran primos y murieron en el lugar del ataque.

Posteriormente, se confirmó la muerte del mototaxista Didier Alberto Hernández Julio, de 33 años, quien recibió cuatro impactos de bala, y aunque fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos, falleció por la gravedad de las lesiones.

Adicionalmente, se conoció que el cobradiario Joiner de la Asunción Villanueva, de 35 años, resultó herido en una pierna y se recupera en un centro asistencial de la zona.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones quedaron en manos del CTI de la Fiscalía, que ha realizado entrevistas y verifica las cámaras de seguridad para dar con el paradero del sicario. Asimismo, buscan determinar si el ataque estaría relacionado con una retaliación hacia la banda de Los Costeños.

“Igualmente, se está trabajando con la alcaldía para ofrecer recompensas que permitan lograr identificar a los sujetos, pero eso se irá dando conforme a como avance la investigación”, añadió Camelo.