Balacera en Barranquilla dejó tres personas heridas y tres capturadas

Imagen de referencia. Las autoridades capturaron a los sujetos que dispararon contra el grupo de personas en el establecimiento comercial.

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Una balacera, que se registró en la madrugada de este jueves 19 de marzo sobre la carrera 43 con calle 82, en el norte de Barranquilla, terminó en una persecución que dejó tres personas heridas y tres más capturadas, entre las que está un menor de edad. Al parecer, el hecho de violencia estaría relacionado con el fin de la tregua entre Los Pepes y Los Costeños.

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De acuerdo con las autoridades de Barranquilla, la balacera se dio en la parte externa de un establecimiento nocturno, donde sujetos que se movilizaban en un taxi dispararon en reiteradas ocasiones a quienes estaban en el lugar.

Posteriormente, se dio una persecución en la que estuvieron involucrados dos carros más, pero sobre la calle 95B, el taxi chocó, lo que permitió la intervención de las autoridades y la captura de dos adultos y la aprehensión de un menor de edad.

Adicionalmente, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se incautaron cuatro armas de fuego, así como varios proveedores hasta de 32 cartuchos, así como el taxi en el que se movilizaban los sicarios.

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Identificaron a las víctimas del ataque

Sumado a esto, las autoridades señalaron que las víctimas del ataque sicarial fueron Luis Bernal Castro Barrios, José Armando Pertuz Montenegro y Julio Enrique Ruiz Polanía, quienes fueron trasladados centros asistenciales. Se encuentran fuera de peligro.

Sumado a esto, se conoció que dos de los tres sujetos heridos presentaban antecedentes por hurto calificado, lesiones y perturbación de la posesión de inmueble.

Aunque no se conocen las causas del ataque, primeras versiones indican que la balacera se habría dado en medio de una disputa entre “Los Pepes” y “Los Costeños”, quienes recientemente terminaron la tregua acordada entre sus líderes.