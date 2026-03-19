Paro minero lleva cuatro días: bloqueos e instalación de mesa de diálogo en Caucasia

Imagen de referencia. Manifestantes mantienen bloqueadas las vías del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Foto: Captura de pantalla

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El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba completa cuatro días, en los que se ha restringido el paso intermitentemente por las vías de conexión entre la Costa Caribe y el centro del país en Puerto Libertador y Caucasia. En medio de las protestas se conoció que para este jueves 19 de marzo se espera la instalación de la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional.

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Los bloqueos se mantienen en los sectores de La Rotonda y Campo Alegre, en Antioquia; en Supía, Caldas, y en Puerto Libertador y La Y, en Córdoba. Al respecto, el alcalde de Caucasia, Jhoan Montes, señaló que las manifestaciones han transcurrido con normalidad pese a la masiva concentración de personas, pero insistió en la poca atención del Gobierno Nacional, que no ha respondido a las peticiones de los mineros, quienes denuncian el incumplimiento de los acuerdos logrados en octubre de 2024.

A la par de las protestas, un juzgado de Montelíbano, Córdoba, exigió reabrir el paso en respuesta a una tutela en favor de la libre movilidad de los ciudadanos. Las autoridades activaron protocolos con la Policía Nacional para ejecutar la orden, pero los manifestantes aún mantienen el bloqueo. La Defensoría del Pueblo, por su parte, abandonó los puntos de concentración.

Los mineros tienen un corredor humanitario habilitado y además permiten el paso durante 30 minutos durante el mediodía y la noche. Sin embargo, según Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, la afectación al transporte es considerable, pues los desvíos por rutas alternas entre Medellín y la Costa Caribe pueden aumentar hasta cinco horas los recorridos, lo que también ha afectado a cerca de 6.300 usuarios.

La movilización también impacta otras vías del país. La vía Pacífico 3 registra cierre total en el municipio de Supía por manifestaciones de mineros artesanales, y hay afectaciones en la vía Zarzal-La Paila y en la zona de La Felisa, en el Eje Cafetero.

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Las autoridades advierten sobre riesgo de desabastecimiento de gasolina y alimentos en municipios como Montería, donde los precios de algunos productos ya empezaron a subir. En algunas zonas como Caucasia, se ha decretado toque de queda y ley seca.

Finalmente, la Mesa Minera del Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Valdivia desmintió en un comunicado publicado en su página de Facebook este miércoles 18 de marzo que la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, esté liderando o promoviendo el paro. El comité minero insistió en que la movilización es una iniciativa autónoma que surge desde el territorio y que no obedece a intereses particulares ni a la orientación de actores políticos.

De igual forma, en la mañana de este jueves 19 de marzo confirmaron que el Gobierno Nacional los citó a establecer una mesa de diálogo en el municipio de Caucasia a las 9:00 a.m.

“Según se nos informa, asistirá el viceministro de la Defensa, el viceministro del Interior de Diálogo Social y Derechos Humanos, el director de formalización del Ministerio de Minas, la viceministra de políticas y formalización y la viceministra de Ambiente”, añadió el comité del paro.