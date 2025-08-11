Balacera en medio de robo dejó a presunto ladrón muerto y otro herido, en Soledad

Los presuntos delincuentes fueron trasladados a un centro asistencial, donde uno de ellos falleció. El otro está bajo pronóstico reservado. Foto: Alcaldía de Soledad

El intento del robo de una motocicleta terminó con la muerte de una persona y con otra herida, en el barrio Los Robles, en Soledad, Atlántico. De acuerdo con los testigos, los dos sujetos al parecer pretendían robar una motocicleta, pero fueron descubiertos por un hombre que les disparó en reiteradas ocasiones. Aunque lograron huir, se desplomaron cuadras más adelante por las heridas.

De acuerdo con las autoridades, el intento de robo se registró sobre la carrera 23E con calle 77, pero luego de que el sujeto les disparó en varias ocasiones, los presuntos ladrones huyeron en una motocicleta. Al emprender su búsqueda, la Policía encontró a los sujetos cerca del centro comercial Éxito Metropolitano, donde se desplomaron.

Ante esto y luego de que la comunidad dio aviso a la línea de emergencias, los sujetos fueron trasladados con vida al Hospital Universitario del Norte, donde finalmente se confirmó la muerte de uno de ellos, Brandon Stiven Palermo Lerma.

Quien resultó herido es Albeiro Elonaer Peña Velásquez, de 32 años, quien ingresó al mismo centro asistencial, pero podría ser trasladado a otro centro asistencial por la gravedad de sus heridas.

En lo que va corrido del mes, se ha presentado la muerte de tres personas, así como otras tres han resultado heridas en medio de enfrentamientos entre personas armadas y autoridades. Hay alerta en Barranquilla y en Soledad, debido a que en tan solo un día de la semana pasada se registraron 11 asesinatos en la capital del Atlántico y su área metropolitana. Una de las personas muertas fue un supuesto agresor que fue linchado por la comunidad.