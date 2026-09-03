Estas son las zonas que ahora hacen parte de Barranquilla tras fallo del Consejo de Estado

Villa Campestre hace parte del territorio que durante años ha estado en el centro de la discusión sobre los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia. Foto: Alcaldía de Barranquilla

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La disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia llegó a su fin. Según indicó el alcalde de la capital del Atlántico, el Consejo de Estado decidió dejarle la administración y las inversiones en Villa Campestre, el corredor universitario y Ciudad Mallorquín a la ciudad.

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Además de señalar que esta zona limítrofe “vuelve a Barranquilla”, el mandatario indicó en sus redes sociales que el Distrito llegará a estos sectores con inversiones en movilidad, alumbrado, espacio público, parques, zonas verdes y seguridad.

Char anuncia inversión en la zona

El alcalde estuvo en Villa Campestre, desde donde aseguró que las dos sentencias del Consejo de Estado y el informe técnico del IGAC que se conoció en los últimos días y que también incluye la zona en disputa dentro de Barranquilla permiten al Distrito avanzar en la atención de las necesidades de estos sectores; “ya Barranquilla entra con todo su gobierno a hacer las obras y a hacer la inversión que este sector está demandando”.

El territorio en disputa comprende unas 1.036 hectáreas y concentra sectores residenciales, universidades, colegios, centros comerciales y otros desarrollos urbanos. Por lo que el mandatario también mencionó que entre las prioridades están el mejoramiento de las vías y la movilidad, los parques y zonas verdes, la iluminación y la seguridad.

Dentro de la zona se encuentran instituciones como la Universidad del Norte, la Universidad del Atlántico, la Universidad Libre y la Universidad Sergio Arboleda, además de diferentes establecimientos comerciales y conjuntos residenciales.

Una discusión que lleva años

La discusión sobre los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia se remonta a varios años atrás y ha tenido diferentes escenarios administrativos y judiciales. Una de las decisiones recientes corresponde a la nulidad de una ordenanza de la Asamblea del Atlántico que establecía límites entre ambos territorios. El proceso se originó en una demanda presentada en 2009 por Alexánder Polo Del Vechio.

Posteriormente, el IGAC presentó un informe técnico dentro del proceso de deslinde, después de revisar información histórica, geográfica y jurídica y realizar visitas de campo.

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El Distrito sostiene que este documento respalda su posición sobre el Corredor Universitario, Villa Campestre y otros sectores, además de reconocer dentro de sus límites áreas como la ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho.

Aunque Char presentó el anuncio como la recuperación de estos territorios para Barranquilla, desde Puerto Colombia pidieron cautela. El representante a la Cámara Jaime Santamaría señaló que el informe del IGAC no es vinculante ni define por sí solo los nuevos límites.

Según explicó, el documento debe ser estudiado por las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara de Representantes. Estas deberán analizar el expediente, escuchar a Barranquilla y Puerto Colombia y proponer un trazado para resolver el límite en disputa.

La decisión conjunta de ambas comisiones se convertirá en una propuesta definitiva que será presentada posteriormente ante la plenaria del Senado para su discusión.