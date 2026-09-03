¿Robo o atentado? Nuevo giro en el ataque contra la excandidata Naylea Barros en Santa Marta

La investigación por el ataque contra Naylea Barros dio un giro tras confirmarse que el arma utilizada contra su vehículo era traumática Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La investigación por el ataque contra la periodista y dirigente política Naylea Barros, excandidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena por el Pacto Histórico, ocurrido el pasado 24 de agosto en Santa Marta, tomó un nuevo rumbo tras conocerse el resultado del peritaje balístico: la Policía Metropolitana confirmó que el arma utilizada contra el vehículo no era de fuego, sino traumática.

Lea: Medellín no cumplió la meta en su primer día sin racionamiento de agua: “No nos fue bien”

El dato fue revelado por el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeisón López, durante un Consejo de Seguridad. “Ya tenemos un resultado pericial balístico donde podemos afirmar que el arma utilizada no fue un arma de fuego, sino traumática, de acuerdo con los elementos materiales probatorios”, aseguró el oficial.

Las cámaras, una pieza clave

Tras el resultado balístico, los investigadores concentran parte de sus esfuerzos en establecer quién disparó contra el vehículo. La Policía recopiló videos de cámaras de seguridad que fueron enviados a un grupo especializado de la DIJÍN para mejorar la calidad de las imágenes.

El objetivo, explicó López, es identificar la motocicleta en la que se movilizaba el presunto agresor y obtener características que permitan individualizarlo.

“En estos momentos se está haciendo la verificación de varios videos que se han podido recolectar. Estos videos se enviaron al grupo élite de la DIJÍN buscando hacer una mejor definición de imagen para poder identificar la motocicleta y la persona que iba en esta motocicleta”, explicó.

Le puede interesar: Ataque sicarial en Barranquilla deja dos muertos; excandidato al Concejo era el objetivo

La Policía no descarta un atraco

Aunque el ataque inicialmente generó preocupación por la posibilidad de una agresión dirigida contra Barros, las autoridades aún no establecen un móvil definitivo. El comandante señaló que, por las características del arma, también se analiza la posibilidad de un intento de hurto.

“Realmente pudo haber sido un atentado, que es difícil, porque un atentado es difícil hacerlo con arma traumática, pero también podría ser de pronto un posible atraco”, manifestó el coronel López.

Barros cuestiona esa hipótesis

La periodista rechazó públicamente que lo ocurrido pueda ser explicado como un atraco. Según su relato, se movilizaba en su vehículo después de dejar a sus padres cuando recibió tres impactos en el vidrio trasero izquierdo, detrás del asiento donde minutos antes había estado uno de sus acompañantes.

“Sin pronunciar una sola palabra, me dispararon”, afirmó Barros, quien sostiene que nunca recibió una exigencia para detenerse, entregar sus pertenencias o descender del automóvil. Por eso cuestionó la posibilidad de que se tratara de un hurto.

“¿Cómo es un atraco en movimiento? ¿Cómo es que primero te pegan tres tiros y después resulta que era un robo? ¿Qué iban a llevarse de un carro que no se detuvo, de una conductora que no bajó el vidrio y de un interior que no tenía objetos de valor a la vista?”, preguntó.

El arma traumática también genera controversia

Para Barros, establecer técnicamente el tipo de arma constituye una pieza de la investigación, pero considera que ese resultado no debería utilizarse para restarle gravedad a lo ocurrido. Su principal preocupación, aseguró, sigue siendo determinar quién disparó contra su vehículo y cuál fue la motivación.

“Yo sí quiero saber quién me atacó. Por qué lo quieren presentar como un intento de hurto que no encaja ni con la dinámica de los hechos ni con lo que ocurrió esa noche”, manifestó.

La excandidata también pidió al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta abstenerse de divulgar hipótesis mientras avanzan las investigaciones. A su juicio, entregar interpretaciones preliminares puede terminar condicionando la discusión pública sobre un caso que todavía no tiene un móvil establecido.

Pide reserva mientras avanza la investigación

Barros cuestionó además la manera en que se han divulgado algunos detalles del proceso y pidió que las autoridades concentren sus esfuerzos en esclarecer los hechos. “Solicitamos que las investigaciones se adelanten con celeridad y rigor, no con show mediático”, expresó.

La dirigente política aseguró que algunas declaraciones públicas podrían terminar exponiéndola a nuevos cuestionamientos. “Sus declaraciones pueden obstruir la investigación, además de que se siguen cometiendo acciones que me exponen al ataque mediático y violencia política”, señaló.