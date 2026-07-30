Barranquilla entra a lista de ciudades sostenibles; es la primera de Latinoamérica

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Barranquilla recibió una importante certificación que no se había entregado antes a una ciudad principal latinoamericana. Se trata de la certificación LEED for Cities Gold, que reconoce a las ciudades de más de un millón de habitantes que impulsan el desarrollo urbano sostenible.

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El sistema LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), del Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos -USGBC-, revisa el crecimiento de las ciudades a partir de la habilitación de espacio público, recuperación ambiental, movilidad, resiliencia e inversión, a la par de que indaga cómo influye en mejorar la calidad de vida, mayor inversión y desarrollo urbano.

“La certificación LEED for Cities en la categoría Gold ha evaluado nuestra calidad del aire, energía, agua, resiliencia climática, espacios públicos y calidad de vida. Obtener nivel Gold nos ubica entre las ciudades con mejor desempeño sostenible a nivel internacional y fortalece nuestra capacidad para atraer inversión, cooperación y proyectos que sigan transformando a Barranquilla y llevándola a otro nivel”, indicó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

La distinción fue entregada por Green Business Certification Inc. en el marco de Construverde 2026, que se realiza en Bogotá y que reúne a empresarios, gobiernos, expertos y a la banca multilateral.

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La develación del reconocimiento comenzó en el evento con una muestra del Carnaval de Barranquilla en el que participaron 36 hacedores del Sistema de Formación Artística de la EDA y Casas de Cultura de la Alcaldía de Barranquilla y de la comparsa de Carnaval Rumbón Normalista.

Adicionalmente, el viernes 31 de julio se instalará la placa en la capital del Atlántico en medio de un evento en el que participarán más de 30 entidades que recorrerán los tres proyectos emblemáticos de restauración de la ciudad: el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, la playa urbana de Puerto Mocho y el Gran Malecón.

Finalmente, habrá un conversatorio de intercambio de experiencias y una visita al barrio de Las Gardenias, donde se encuentra una de las comunidades energéticas que beneficia a más de 700 familias vulnerables, que además desarrollan proyectos de agricultura urbana.

El Leadership in Energy and Environmental Design es uno de los sistemas de certificación de sostenibilidad más reconocidos. Analiza la calidad del aire, el consumo de energía, el uso eficiente del agua, la reducción de emisiones, el manejo de residuos, la movilidad sostenible, la resiliencia climática, la planeación urbana, el acceso a espacios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que es un medidor del desempeño de las ciudades.

Sobre el reconocimiento, Ángela Ospina, directora ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, resalta que “Barranquilla logró articular programas sociales, proyectos de ciudad e incentivos que hoy la convierten en una ciudad líder a nivel nacional, latinoamericano y mundial en sostenibilidad”.