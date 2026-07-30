Capturaron a cinco personas implicadas en el asesinato de María Camila Potosí en Cali

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y ciudadanos han realizado movilizaciones para exigir justicia y pedir respuestas sobre lo ocurrido con la joven y el bebé que esperaba. Foto: Redes sociales

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Las autoridades anunciaron un avance en el caso de María Camila Potosí Gómez, la joven embarazada de 21 años que apareció muerta en zona rural de Cali sin su bebé en su vientre. Según indicó la Fiscalía, en medio de allanamientos e inspecciones se logró la captura de cinco personas que estarían implicadas en el crimen.

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El ente de investigación señaló que las diligencias de captura se hicieron en Cali y Tuluá, donde además de las cinco capturas se logró la incautación de teléfonos celulares y una motocicleta.

Aunque no se dieron detalles de quiénes son las personas capturadas, la Fiscalía indicó que en las próximas horas los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para su correspondiente judicialización.

El caso de María Camila Potosí ha causado gran indignación en el país. La joven de 21 años desapareció el pasado 16 de julio y fue encontrada sin vida cuatro días después, el 20 de julio, junto al río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali.

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La familia de la joven confirmó que dentro de su cuerpo no fue hallado el bebé que esperaba y que tendría en agosto. Ante esto, allegados han realizado velatones y manifestaciones para exigir celeridad en las investigaciones, así como para intensificar la búsqueda de la bebé, ya que se guarda la esperanza de que siga con vida.

Por su parte, las autoridades han ofrecido una recompensa hasta por COP 250 millones por información de los responsables del crimen, mientras equipos de socorro han estado registrando la zona donde se halló el cuerpo en busca de pistas del paradero de la menor de edad.

Una de las principales sospechosas es la mujer con la que fue vista por última vez María Camila, quien la transportó a lo largo del día de su desaparición en una motocicleta y que, según la familia, ha estado dando versiones irregulares a las autoridades de lo que ocurrió ese día.