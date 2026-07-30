Riña entre menores de edad dejó cuatro personas heridas en Rionegro

Del cartel de Los tres Más Buscados en nuestra ciudad sólo queda pendiente alias "Yirán". Foto: Alcaldía Rionegro

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Un grave hecho de intolerancia registraron las autoridades en Rionegro, donde un grupo de menores de edad se citó para enfrentarse con armas blancas. La riña dejó como resultado cuatro personas heridas y al menos cinco capturadas.

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El hecho se registró en el sector de Villa Camila, en el barrio Mi Casita, a donde llegó la Policía tras el llamado de los vecinos por la presencia de un joven de 18 años y otros cuatro adolescentes que se estaban enfrentando. Las autoridades destacaron que uno de los sujetos tenía un machete.

Aunque en principio se dijo que la pelea se había dado entre estudiantes de la Institución Educativa Josefina Muñoz González, la Policía de Antioquia confirmó que se trató de sujetos ajenos al centro educativo. Se identificó que tres de ellos son venezolanos, mientras que los otros dos son oriundos del municipio.

“Al evidenciar la conducta punible descrita en el artículo 111 del Código Penal colombiano, se procedió a hacer la incautación del arma blanca tipo machete con la que se habían agredido y efectiva la captura y la aprehensión de las personas”, dijo el coronel Luis Muñoz, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

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En imágenes compartidas en redes sociales se ve a los jóvenes enfrentándose en medio de una calle, mientras varios vecinos observan con temor, debido a que los involucrados tenían armas blancas en sus manos. Varios estudiantes transitaban a esa hora por la zona.

Las autoridades señalaron que cuatro personas resultaron heridas, por lo que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. Por lo pronto, indicaron que continúan con las indagaciones de lo ocurrido para hacer las correspondientes acusaciones contra los capturados.