Esto se sabe de los negocios que cerraron por panfletos en Barranquilla y Soledad

Las autoridades reforzaron los operativos de seguridad tras la circulación de presuntos panfletos dirigidos a comerciantes. Foto: Alcaldía de Barranquilla

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Decenas de establecimientos comerciales permanecieron cerrados durante este fin de semana en Barranquilla, especialmente en el municipio de Soledad, luego de la circulación de presuntos panfletos con amenazas atribuidos a grupos criminales que advertían a comerciantes y vendedores sobre posibles represalias si abrían sus negocios.

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La situación generó preocupación entre comerciantes y habitantes, quienes reportaron una notable disminución de la actividad comercial y del transporte en varios sectores. Aunque las autoridades insistieron en que existían garantías para desarrollar las actividades con normalidad, numerosos propietarios optaron por mantener cerrados sus establecimientos por temor a posibles ataques.

Autoridades intensificaron los controles

Ante las amenazas, la Alcaldía de Soledad informó que mantiene un trabajo articulado con la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Ejército Nacional y el Gaula Militar para reforzar la seguridad en las zonas comerciales.

Por su parte, el brigadier general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que “se desplegaron puestos de control y verificación tanto en Barranquilla como en Soledad, mientras investigadores avanzan en el esclarecimiento del origen de los panfletos y de las convocatorias anónimas que circularon durante los últimos días”.

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El oficial también reiteró el llamado a denunciar cualquier caso relacionado con extorsión a través de la línea 165 o de los canales oficiales de la Policía.

Char anunció reunión con De La Espriella

En medio de las preocupaciones por las amenazas, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, informó que sostuvo una conversación con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, con quien acordó reunirse durante esta semana para analizar la situación de seguridad que enfrenta Barranquilla y su área metropolitana.

El mandatario aseguró que las medidas de seguridad fueron fortalecidas en coordinación con las autoridades distritales, departamentales y la Fuerza Pública, e hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de rumores y denunciar cualquier echo sospechoso.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando la procedencia de las amenazas y mantienen los operativos de seguridad para garantizar que comerciantes y ciudadanos puedan retomar sus actividades con normalidad.