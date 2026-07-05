Girley Ordoñez es la nueva gobernadora de San Andrés tras ganar las elecciones atípicas

El proceso electoral se realizó tras la anulación de la elección del anterior gobernador y concluyó con una jornada sin alteraciones de orden público. Foto: Registraduría

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La candidata Girley Natacha Ordoñez Bowie fue elegida este domingo como nueva gobernadora del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, luego de imponerse en las elecciones atípicas convocadas tras la nulidad de la elección del anterior mandatario departamental.

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De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional, Ordoñez obtuvo 10.874 votos, equivalentes al 64,01% del total, con el 100% de las 141 mesas informadas. En la jornada participaron 16.987 ciudadanos, lo que representó una participación del 31,53% de los 53.872 habilitados para sufragar.

Así quedaron los resultados

En segundo lugar, quedó Rómulo Areiza Taylor, con 2.300 votos (13,54%), seguido por Bernardo Benito Bent Williams, con 1.500 votos (8,83%). Los demás candidatos obtuvieron:

- Carlos Arturo Fontalvo Suárez: 607 votos (5,57%).

-Carolina Patricia Puas Murillo: 607 votos (3,57%).

-Escorcio Anotnio Christopher Pomare: 140 votos (0,82%).

Además, se registraron 513 votos en blanco (3,02%), 74 votos nulos (0,44%) y 32 votos no marcados (0,19%).

¿Por qué hubo elecciones atípicas?

Los comicios fueron convocados luego de que el Consejo de Estado anulara la elección del exgobernador Nicolás Gallardo Vásquez por incurrir en doble militancia durante la campaña de 2023. Mientras se organizaba el proceso electoral, el presidente Gustavo Petro designó como gobernadora encargada a Vilma Jay López.

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La Registraduría informó que la jornada electoral transcurrió con normalidad y sin contratiempos logísticos. El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que este corresponde al séptimo proceso electoral atípico organizado por la entidad durante el 2026 y aseguró que se desarrolló con plenas garantías para los ciudadanos.