Más de 90 familias deberán evacuar sus viviendas en Medellín por riesgo de inundación

Las autoridades realizaron la medida tras concluir que los inmuebles presentan condiciones que ponen en riesgo la seguridad de sus habitantes. Foto: Alcaldía de Medellín

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Más de 90 familias deberán abandonar sus viviendas en los barrios Las Granjas y Manrique Oriental, en la comuna Manrique de Medellín, luego de que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) emitiera una orden de evacuación definitiva para 45 inmuebles ubicados cerca de la quebrada de La Mansión.

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La decisión se adoptó tras un estudio técnico que determinó un alto riesgo por posibles inundaciones y movimientos en masa. La Alcaldía de Medellín informó que “las familias afectadas recibirán acompañamiento durante el proceso de evacuación y podrán acceder a subsidios temporales de arrendamiento mientras avanza su reubicación”.

La emergencia reavivó las alertas en el sector

Según el informe del DAGRD, las viviendas se encuentran en una zona con condiciones geológicas e hidrológicas que representan un riesgo para sus habitantes, especialmente por la cercanía con la quebrada La Mansión. La entidad concluyó que la permanencia en estos inmuebles puede comprometer la seguridad de las familias ante nuevos eventos asociados al afluente.

La medida se conoce meses después de que ese mismo afluente se desbordara durante la temporada de lluvias, una emergencia que dejó más de 50 familias afectadas y provocó la muerte de un niño de 5 años. La creciente inundó viviendas y arrastró lodo y escombros, una tragedia que llevó al DAGRD a realizar nuevas evaluaciones técnicas sobre los inmuebles cercanos.

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Esos estudios concluyeron que 45 viviendas representan un alto riesgo para sus habitantes, razón por la que ahora deberán ser evacuadas.

Habitantes piden una solución definitiva

Aunque reconocen el riesgo identificado por las autoridades, varios residentes manifestaron que no cuentan con otra alternativa de vivienda y solicitaron soluciones permanentes.

“Tenemos que desalojar las casas porque ya dieron la orden de demolición de las viviendas. Nos ofrecen solamente tres meses de arriendo temporal y no nos buscan otra solución. Nosotros pedimos que nos solucionen con una vivienda, así sea del mismo tamaño de la que tenemos, pero que no nos echen a la calle”, afirmó Emilse Rodríguez, una de las habitantes afectadas.

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Mientras continúa el proceso de evacuación, el Distrito reiteró que la prioridad es proteger la vida de las familias que habitan en la zona de riesgo y mantener el acompañamiento social durante la reubicación.