Bus perdió el control y atropelló a tres mujeres en Barranquilla

Un accidente se registró en la mañana de este viernes 31 de octubre cuando un bus de servicio público de la empresa Metropolitana de Transportes La Carolina invadió el andén y arrolló a tres mujeres que se encontraban esperando en el lugar. El hecho ocurrió en el barrio El Recreo, en el norte de Barranquilla.

Según testigos, el conductor del vehículo iba a alta velocidad. “La Carolina va delante mío imagínate…viene correteada porque atrás venía otro bus persiguiéndola y ahí está… se le metieron unos carros para cruzar y el conductor intentó bordear y lo que hizo fue que se metió contra la andén”, contó un testigo a El Heraldo.

De acuerdo con la versión de ciudadanos que se encontraban en el sector, el conductor habría perdido el control del vehículo luego de que un automóvil se le atravesara, por lo que se subió al andén.

Las autoridades y los servicios de emergencia llegaron al lugar para atender a las víctimas. Las tres mujeres fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

Una de las mujeres fue identificada como Escarlet Juliana Batardo Cruz, quien presenta trauma craneoencefálico moderado y permanece en la Clínica Santa Ana de Dios. Otra de las afectadas fue remitida a la Clínica San Javier con una lesión con un hueso expuesto en la pierna izquierda a la altura del talón, y aún se desconoce su estado y el de la otra mujer herida.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta la investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades.

Un hecho similar se registró en la rotonda de la Ventana al Mundo, cuando un conductor se pasó el semáforo en rojo y estuvo a punto de atropellar a una mujer que iba en compañía de su hija. El hecho quedó registrado en video, y se ve a la mujer que alcanzó a detenerse al notar que el vehículo no paró.