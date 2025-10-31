Lo que dijo el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, tras suspensión

Imagen de referencia. Gustavo Orozco aseguró que su incapacidad fue retirada el 24 de octubre, un día antes de retomar sus funciones. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali/@orozcolgustavo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gustavo Orozco, secretario de Movilidad de Cali, quien fue suspendido por la Personería por el incumplimiento de su incapacidad médica, respondió tras la decisión, calificándola como injusta.

“Esta sanción desconoce la realidad, certificaciones médicas y jurídicas y, además, carece los estándares básicos del debido proceso. Me sancionan, básicamente, por trabajar”, señaló Gustavo, luego de ser notificado de la suspensión de tres meses para ejercer su cargo.

Lea: Se pronunció el bar donde joven realizó reto con licor previo a su muerte en Cali

El 19 de octubre, Orozco informó que iba a ser intervenido quirúrgicamente. La operación de la mano izquierda sería para reconstruir los ligamentos que no se pudieron recuperar con el tiempo tras el accidente que sufrió cuando fue arrollado por un motociclista en un operativo de tránsito en la ciudad.

A Orozco lo operaron el pasado 20 de octubre. Y reconoció que retomó sus labores el 25 de octubre, fecha en la que se presentaba Shakira, por dos días consecutivos en la capital vallecaucana. “Según la personería, haber salido el 25 de octubre, durante el concierto de Shakira, a garantizar la seguridad que los caleños merecían durante un evento de esta talla era ilegal, y en sus términos, sería una falta gravísima”.

Además, Orozco asegura que cuenta con los soportes médicos y jurídicos que demuestran que ya podía reincorporarse a sus labores y que su incapacidad médica fue suspendida el 24 de octubre, razón por la que se reintegró a su cargo.

Le puede interesar: Papá de joven que murió tras reto en bar rechazó lo dicho por secretaría de Cali

“No me tomé un solo día de más, al contrario, quise regresar días antes de lo previsto, con el deseo de seguir cumpliendo con mi responsabilidad, como lo he venido haciendo, de ordenar, controlar y recuperar la movilidad de Cali, y por ese compromiso hoy me sancionan”, reiteró.

Además, el funcionario manifestó que no hay fundamento para que lo castiguen y que hará respetar sus derechos en las instancias legales que correspondan. Finalmente, Orozco expresó que no tiene nada que esconder y que ha trabajado siempre del lado de la legalidad y del orden.

“Me duele esta decisión porque manda un mensaje equivocado, que en esta ciudad a quien trabaja se le castiga, a quien se esconde, se le premia”, concluyó.