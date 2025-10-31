Se pronunció el bar donde joven realizó reto con licor previo a su muerte en Cali

María José Ardila participó en un reto de licor en el establecimiento Sagsa Bar por un premio de COP 1,5 millones. Foto: Archivo Particular

El establecimiento Sagsa Bar, ubicado en el sur de Cali, se pronunció a través de un breve comunicado tras la muerte de María José Ardila, una joven de 23 años que participó en un reto de licor realizado en el lugar el sábado 25 de octubre.

El reto en el que participó Ardila se trataba de ingerir diferentes tipos de tragos en cantidades, por un premio final de COP 1,5 millones. Según el relato de su padre, la joven se desmayó durante la actividad y sufrió una broncoaspiración. Fue trasladada a una clínica donde permaneció en cuidados intensivos. Posteriormente le declararon muerte cerebral y este jueves, 30 de octubre, la familia decidió desconectarla.

El bar expresó que lamenta lo ocurrido y aseguró que está colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

"Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el secretario de Salud Germán Escobar, manifestó que el bar no registró ninguna irregularidad, que harán refuerzos y controles en los establecimientos y que recomendaba a los ciudadanos moderar el consumo de alcohol.

El padre de la joven, Andrés Ardila, rechazó estas declaraciones, porque desde un inicio había cuestionado al establecimiento por la falta de personal médico y las medidas de emergencia en el bar ante la posibilidad de que se presentara una situación como esa por el reto. Además, el padre aseguró que su hija fue trasladada en un taxi por los amigos que la acompañaban y no por gestión del bar de tener o pedir una ambulancia.

“La discoteca hasta el día de ayer estaba promoviendo el reto y subió el premio a 2 millones de pesos. Es algo absurdo y no quiero que se repita. Estoy acongojado, pero también indignado con lo que dijo este secretario de Salud de que la discoteca cumple con todo (...). Vamos a tomar instancias legales, esto nos destruyó la vida, mi hija tenía una hija de 10 meses”, dijo a Caracol Radio el padre de la joven.