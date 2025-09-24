Bus se incendió en el norte de Barranquilla; investigan falla mecánica

Las llamas consumieron completamente el vehículo. Foto: Captura de pantalla

Gran pánico causó en la mañana de este miércoles 24 de septiembre una conflagración de gran magnitud que se registró sobre la calle 84 con carrera 54, en el norte de Barranquilla, y que generó una gran columna de humo. Un bus de la empresa Coochofal, en el que iban el conductor y 14 pasajeros, se incendió cuando se encontraba en tránsito. Además del susto, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Algunos pasajeros señalaron que previo a que se presentara la emergencia sintieron que dentro del vehículo había un fuerte olor a gas, que desencadenó rápidamente las llamas dentro del vehículo, por lo que todos los ocupantes se bajaron.

“Venía bajando por la 84 con 54 y sentí un estruendo, como si hubiera un chorro de aire suelto. Cuando me orillo para alzar la tapa del motor, la candela se venía para arriba. Casi me quemo todo”, explicó el conductor Osman Olivero a Zona Cero.

Momentos de pánico vivieron los ocupantes de un bus de la empresa Coochofal que se incendió este miércoles en calle 84 entre carreras 54 y 55 (Barranquilla). pic.twitter.com/SKHroUbII7 — CARIBE RADIO ONLINE (@Noticosta) September 24, 2025

Luego de que evacuaron el vehículo, las llamas se extendieron rápidamente, generando una gran llamarada que ocasionó la explosión de los vidrios, lo que asustó a quienes se encontraban por la concurrida vía. Muchos locales comerciales cerraron, mientras que en el lugar del incendio se agolparon varias personas para grabar lo que había ocurrido.

La zona fue acordonada por el cuerpo de Bomberos, que llegó 20 minutos después de que se registró la emergencia, según denunciaron testigos. El incendio provocó afectaciones en el restaurante Fabio, en dos carpas y varias luminarias públicas, mientras que el humo ingresó a algunos comercios, que tuvieron que ser evacuados.

Las autoridades indicaron que iniciarán las investigaciones para determinar las causas de la emergencia. El conductor aseguró que desde hace dos semanas estaba manejando el vehículo, pero en este tiempo no notó que algo extraño estuviera pasando.