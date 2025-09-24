Inestabilidad del terreno dificulta rescate de 23 mineros en Segovia; están vivos

La inestabilidad del terreno ha retrasado los trabajos de rescate. Los mineros han recibido alimentos y sostienen comunicación con sus familiares. Foto: Agencia Nacional Minera

Más de 50 personas trabajan desde la mañana del pasado martes 23 de septiembre en el rescate de los 23 mineros que quedaron atrapados dentro de la mina La Reliquia, en el sector del Manzanillo, en Segovia, Antioquia, luego del colapso del acceso principal del socavón.

Aunque los trabajos no se detuvieron durante la noche y se avanzó en la extracción de más de la mitad del material que colapsó, las autoridades han advertido que el rescate se ha demorado debido a la inestabilidad que se sigue presentando en el terreno.

“Las horas van a seguir pasando, porque estamos hablando de que el rescate ya no son solo los 23 mineros, sino los más de 40 o 50 personas que están procurando el rescate, implica que sea un trabajo muy, muy lento”, dijo el alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, a los familiares de los mineros que se encuentran en la zona.

Sobre su situación, tanto la empresa encargada de la mina, Aris Mining, como la Agencia Nacional Minera han resaltado que los mineros se encuentran con vida, han recibido asistencia y se mantienen en comunicación con sus familiares.

Esto lo corroboró Luz Arango, quien señaló a Noticias Caracol que ha mantenido contacto con su familiar: "Ellos nos han comentado que les han pasado hidratación, alimentos y hasta mantas para el frío. Le pedimos a Dios que salgan con vida".

Por su parte, Yarley Marín, representante de la Mesa de Mineros de Segovia, indicó que “el tema aquí es de paciencia, de esperar porque es una labor que se tiene que realizar con seguridad”.

Los mineros se encuentran a más de 80 metros de profundidad. En la zona de la emergencia, el Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde donde se sigue el monitoreo de la situación y la salud de los mineros.