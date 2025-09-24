Renunció la secretaria de Educación de Bucaramanga

Martha Cecilia Guarín fue secretaria de Educación desde el inicio de la administración de Jaime Andrés Beltrán. Foto: Secretaría de Educación de Bucaramanga

A través de un video publicado en redes sociales, Martha Cecilia Guarín Lizcano anunció su renuncia como secretaria de Educación de Bucaramanga. Aunque las circunstancias no son claras, su salida se da tras conocerse la decisión que dejó en firme la anulación de la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán.

“Expresarles mi gratitud, hoy me despido como secretaria de Educación de Bucaramanga de haber podido lograr la construcción del plan de desarrollo y cumplir muchas de sus metas que hoy nos posicionan como una de las ciudades más importantes”, señaló Guarín en su mensaje de despedida.

La mujer, que es abogada y magíster en Derecho, duró 21 meses en el cargo, tras ser nombrada por Beltrán desde el momento de su posesión.

De su paso por la cartera se destaca la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como el fortalecimiento de programas de educación para poblaciones vulnerables como víctimas del conflicto y migrantes. Recientemente, fue cuestionada por la no renovación de programas de formación artística, lo que la enfrentó con el sector cultural de la ciudad.

En reemplazo de Guarín fue nombrada como secretaria encargada la subsecretaria de Educación, Alix Cecilia Chinchilla Rueda, quien es licenciada en Matemáticas y Física e Ingeniera de Sistemas, además de magíster en Educación. A la par estudia un Doctorado en curso Socioformación y Gestión del Conocimiento.

En la alcaldía de Bucaramanga sigue en el cargo Jaime Andrés Beltrán, quien espera que se resuelva pronto una nueva tutela que radicó contra la anulación de su elección. En medio de la inestabilidad de su mandato, la administración señaló que siguen trabajando y preparando el presupuesto para el próximo año.