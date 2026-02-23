Buscan a responsables de ataque sicarial que dejó tres heridos en La Esmeralda, Barranquilla

Imagen de referencia. El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las autoridades buscan al responsable de un ataque sicarial que se registró este fin de semana en el barrio La Ceiba de Barranquilla, en el que fueron heridos tres hombres, uno de los cuales se encuentra en grave estado de salud.

Según indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró dentro de una tienda del sector de La Esmeralda, hasta donde llegó un sujeto en una moto que disparó indiscriminadamente contra los tres sujetos que estaban en el lugar.

En videos de una cámara de seguridad se ve que los sicarios, al parecer, iban detrás de un hombre que en un principio estaba en la calle. La motocicleta sigue de largo, pero metros más adelante el parrillero se lanza y corre hacia donde estaba la víctima.

En menos de 10 segundos dispara en reiteradas ocasiones contra quienes estaban en el lugar y huye en la misma motocicleta en la que llegó.

Entre las personas lesionadas están José Roicer Cuello Cabrera, Jorge Enrique Escorcia Mendoza y Rafael Enrique Castaño, quienes inicialmente fueron trasladados al Paso de La Manga. Allí fueron estabilizados los dos últimos sujetos.

Sobre Cuello Cabrera se conoce que tuvo que ser trasladado a la clínica Adelita de Char, donde permanece bajo pronóstico reservado por la gravedad de las heridas.

Este hecho se registra una semana después de que en el mismo barrio, sobre la calle 60 con carrera 12, se presentara un hecho sicarial en similares circunstancias en el que fue asesinado Sergio Antonio Fruto Barco, de 49 años, y fue herida Ángela Carrillo Oviedo, de 58 años.