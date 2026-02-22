Publicidad

Grave incendio en patio de Metrolínea en Girón calcinó 14 buses, ¿qué pasó?

El sistema informó que no hubo personas heridas así como tampoco graves afectaciones en el portal.

Redacción Colombia
23 de febrero de 2026 - 04:00 a. m.
Los buses calcinados pertenecían a una de las empresas en liquidación.
Foto: Consejo municipal para la gestión del riesgo
En la noche de este domingo 22 de diciembre se presentó una grave emergencia en el patio de Metrolínea, en Girón. Un incendio de grandes proporciones consumió al menos 14 buses del sistema que cubre a Bucaramanga y su área metropolitana.

La conflagración se registró en el anillo vial, junto al barrio Portal de Castilla, hasta donde trasladaron siete máquinas de bomberos para intentar mitigar las llamas que se extendieron entre los articulados. Las autoridades señalaron que, aunque hubo graves afectaciones en el lugar, no hubo personas heridas.

Sobre lo ocurrido, el sistema indicó en comunicado que el incendio se inició en la parte interna del patio-taller y consumió varios de los vehículos antiguos, que son propiedad de la empresa Metro 5 Plus, que se encuentra en liquidación.

“Desde el primer momento, la solidaridad y el trabajo conjunto permitieron una respuesta inmediata y coordinada de los organismos de emergencia. La oportuna intervención del cuerpo de Bomberos y los entes de control fue clave para controlar la situación, evitando la propagación del fuego y resguardando la integridad de la infraestructura del portal”, añadió Metrolínea.

Tras lo ocurrido, el cuerpo de Bomberos de Floridablanca indicó que en conjunto con el de Bucaramanga lograron controlar en más de un 95 % el incendio, por lo que ahora se concentran en mitigar los puntos de calor, para evitar nuevas emergencias y más daños dentro del portal.

Adicionalmente, se iniciarán las investigaciones para determinar las causas de la conflagración, así como se espera que este lunes se tengan más detalles de los daños dentro del parqueadero y la funcionalidad del portal en Girón.

Por Redacción Colombia

