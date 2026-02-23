Pese a amenazas de las disidencias, UNP mantiene las mismas medidas al alcalde de Briceño

Resume e infórmame rápido

La Unidad Nacional de Protección (UNP) se refirió a la situación del alcalde de Briceño en Antioquia, Noé Espinosa, quien en los últimos días salió del municipio alegando falta de garantías en su seguridad, tras conocerse un panfleto del frente 36 de las Farc en el que lo declaraban objetivo militar.

La entidad anunció que mantendrá las medidas que hasta ahora le brinda al mandatario, es decir, un chaleco antibalas, carro sin blindaje y un escolta, mientras se realizan los estudios correspondientes de riesgo, dado que no es la primera vez que Espinosa es amenazado por grupos armados.

La respuesta fue criticada por el secretario de Seguridad de Antioquia, el general retirado Luis Eduardo Martínez, quien señaló que es necesario tomar acciones inmediatamente por el alto riesgo que corre el alcalde.

“A mí me parece que es una negligencia total de la UNP que venga a decir que con un panfleto de esos, espere, yo hago un estudio de seguridad. No, tiene que responder de manera inmediata y colocarle un vehículo blindado y los hombres de seguridad que requiera. ¿Cómo los bandidos sí tienen vehículos blindados de alta gama?”, dijo el funcionario.

Ante esto, la gobernación de Antioquia indicó que apelará la decisión, así como indicaron que por lo pronto Noé Espinosa continuará despachando desde Medellín.

Las amenazas contra el alcalde de Briceño

El pasado jueves 19 de febrero en Briceño se conoció un panfleto de las disidencias de las Farc en el que declaraban al alcalde de Briceño como objetivo militar por supuestos vínculos con el Clan del Golfo.

Ante esto, Espinosa aseguró en comunicado que “las afirmaciones allí consignadas, en las que se pretende vincular mi nombre con organizaciones al margen de la ley y atribuirme conductas delictivas, son absolutamente falsas, carecen de sustento probatorio y constituyen un ataque directo contra la institucionalidad democrática”.

Adicionalmente, el alcalde pidió a la Fiscalía investigar, así como solicitó a la UNP ampliar su esquema de seguridad ante los nuevos riesgos.