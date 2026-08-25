Cambios en la Policía de Barranquilla: salió el general Miguel Camelo Sánchez

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez ahora estará en Bucaramanga. Foto: Captura de pantalla

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Varios cambios se han hecho en los últimos días en las comandancias de la Policía en las principales ciudades y departamentos del país. En Barranquilla se conoció la salida del brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, quien fue trasladado a la Metropolitana de Bucaramanga.

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En su paso por la alcaldía de Barranquilla, Camelo Sánchez ha tenido que enfrentar la disputa entre las bandas de “Los Costeños” y “Los Pepes”, por el control de las rentas ilegales de la ciudad y el área metropolitana, así como la aparición de “La Nueva Generación”, que ha generado más presión a las dinámicas violentas en la región.

De acuerdo con cifras de la gobernación, hasta el pasado 15 de agosto se habían reportado 738 asesinatos en Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, con lo que se supera el total de homicidios reportados en todo el 2025.

Sumado a esto, la tensión se mantiene en la ciudad por el aumento en las extorsiones, que no solo han afectado los comercios, sino también el transporte público. En ambos se han reportado tanto ataques como homicidios.

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La salida de Camelo Sánchez se da en medio de la implementación de nuevas medidas para enfrentar a bandas criminales (el fin de semana pasado el presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad en Barranquilla), pero también de cuestionamientos al uniformado por la forma de actuar ante recientes acciones de los grupos armados.

A finales de julio, en Barranquilla se cuestionó la salida por más de 15 días de vacaciones del comandante de la Policía de la ciudad, pese a recientes amenazas de los grupos armados que paralizaron el comercio y enfrentamientos que han mantenido en jaque a Barranquilla.

Camelo lleva más de 30 años en la Policía. Es oriundo de Tocaima, en Cundinamarca, administrador policial y administrador de empresas, especializado en seguridad y en tácticas de protección a personas, policía comunitaria, derechos humanos e integridad y transparencia institucional.

El uniformado fue enviado a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, mientras que provisionalmente, en la Policía de Barranquilla, fue encargada la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, quien estaba al mando de la Policía del Valle del Cauca.