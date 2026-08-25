¿Problemas por el aumento del arriendo tras el terremoto en Cali?, alcaldía recibe denuncias

Una máquina recoge escombros del edificio Aruguaní afectado por el terremoto del 10 de agosto, en Cali (Colombia). Foto: EFE - Mario Baos

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Una alerta se ha lanzado en Cali tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La caída de centenares de edificaciones, así como la evacuación por riesgo inminente en otras más, ha dejado a varias familias sin vivienda en la ciudad. A la par, se han denunciado aumentos excesivos en los arriendos que las autoridades advierten que no son legales ni aceptables en medio de la situación que atraviesa la ciudad por la emergencia.

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En un caso, por ejemplo, Fernando Quintero, una de las personas damnificadas por la evacuación del edificio El Alminar, en el barrio La Flora, señala que, aunque han buscado alternativas, los precios de los arriendos se inflaron en la ciudad.

“La gente se está aprovechando; inmobiliarias, dueños de apartamentos, de casas. Es una situación a la que ojalá le pongan cuidado las autoridades”, dijo Quintero a Caracol Radio.

Otras denuncias advierten que les han pedido a arrendatarios entregar las viviendas, así como en edificaciones cercanas a los lugares de las tragedias comenzaron a cobrar hasta un millón más por el canon, lo que ha encendido las alarmas de gremios como los de las lonjas.

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Ante esta situación, la alcaldía de Cali anunció una serie de acciones, lideradas por la Oficina de Protección al Consumidor, para controlar el aumento desmedido en los arriendos en la ciudad, y hacer los determinados procesos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

“También estamos desplegados en los territorios para recibir cualquier queja o denuncia que tengan los ciudadanos, respecto a variaciones en los precios de bienes o servicios que se estén demandando, o que haya variado su demanda a raíz del terremoto. Por ejemplo, los cánones de arrendamiento no pueden varias más allá de lo que dice la ley. Si se requiere material de construcción, les pedimos ponernos la queja para hacer las investigaciones e imponer las sanciones a las que haya lugar”, indicó Javier Garcés Mosquera, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Sobre esto último, algunos de los afectados han señalado que también se han dado aumentos desmedidos en los implementos para construcción. Hay casos en los que se han reportado aumentos hasta el 100 %.

Para hacer las denuncias, se habilitaron puntos de atención en los barrios Capri, Cámbulos, el edificio Ana Pilar (calle 5 con carrera 42), Cantabria y frente al edificio Colores, donde se desplegaron funcionarios entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Alertan sobre falsos mensajes de subsidios

Finalmente, Garcés señaló que se han recibido denuncias por la circulación de falsos mensajes sobre supuestos subsidios, en los que los delincuentes le exigen montos de dinero a las víctimas para continuar con los trámites.

El secretario recordó que los trámites de ayudas y subsidios son gratuitos y recomendó no entregar información a personas que aparecen por redes sociales, ya que estos datos además podrían ser usados para cometer estafas o realizar cobros fraudulentos.