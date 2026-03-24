Capturan a alias ‘Angelito’, presunto reclutador de menores de ‘Los Costeños’ en Malambo

Alias 'Angelito' enfrentará cargos por lesiones personales, deformidad y perturbación funcional. Foto: Policía Nacional

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El 3 de marzo de 2025, un menor del barrio El Morrito fue víctima de la amputación de tres dedos, luego de que, según las investigaciones de las autoridades, se negara a integrarse a la organización criminal ‘Los Costeños’.

La investigación de la Fiscalía Seccional Atlántico permitió conocer los nombres de los presuntos responsables del crimen: uno de ellos, Ángel Antonio de Alba González, alias ‘Angelito’, quien fue capturado recientemente en Malambo. El expediente de este joven de 25 años indica que también habría desempeñado funciones de presión, castigo y reclutamiento dentro de banda ‘Los Costeños’, que opera en el Atlántico desde hace varios años y a la que se le conoce por delitos como secuestros, extorsiones, hurtos y tráfico de estupefacientes.

Con el material probatorio recopilado, la Fiscalía Tercera Local de Malambo solicitó la orden de captura de De Alba González, que fue cumplida durante un operativo realizado el fin de semana. Ahora, el joven enfrentará cargos por lesiones personales, deformidad y perturbación funcional.

El rol de los menores de edad en las estructuras criminales

Entre 2021 y 2024, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) registró cientos de menores aprehendidos y capturados por distintos delitos en Barranquilla: 717 por porte ilegal de armas, 414 por hurto, 169 por hurto calificado, 93 por lesiones personales, 88 por delitos sexuales con menores de 14 años, 81 por tráfico de estupefacientes, 76 por acceso carnal abusivo, 60 por homicidio, 58 por violencia intrafamiliar y 43 por extorsión.

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Incluso, el padre neerlandés Cyrillus “Cirilo” Swinne, quien actúa como mediador en los diálogos entre Los Pepes y Los Costeños en Barranquilla, advirtió a Caracol Radio que algunas bandas estarían pagando a menores para que participen en actividades delictivas con pagos de hasta COP 200.000: “Los muchachos me dicen que les pagan COP 50 mil para pegar panfleto, ellos me dicen que le pagan COP 200 mil si disparan contra una tienda que están extorsionando y me dicen son tantos millones por los muertos”.

Según la Defensoría del Pueblo, la vulnerabilidad económica, las condiciones del entorno y la presión social llevan a que niños desde los nueve años sean reclutados para actividades que van desde vigilancia y transporte de armas hasta microtráfico e incluso ejecuciones. Pero, en numerosos casos, este reclutamiento ocurre de manera forzada.

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Frente al caso de la mutilación del menor, alias ‘Angelito’ se convierte en el segundo detenido por estos hechos, luego de que en agosto del año pasado era capturado otro implicado, conocido como alias ‘Trivi’.