Decretaron toque de queda y ley seca en Tarazá y Cáceres tras disturbios en paro minero

En medio de la intervención de las autoridades, los manifestantes lanzaron piedras a la Fuerza Pública y quemaron varios vehículos. Foto: Captura de pantalla

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Las alcaldías de Tarazá y Cáceres anunciaron el toque de queda y la ley seca ante la serie de disturbios que se registraron el fin de semana en el marco del paro minero, que incluyen hostigamientos a una caravana médica y la quema de varios vehículos en la vía a la costa Caribe.

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Pese a que la semana pasada el comité promotor del paro llegó a los primeros acuerdos con el Gobierno Nacional y a que la primera semana de protestas se desarrolló de forma pacífica, el fin de semana se presentaron varios hechos violentos.

El primero fue la quema de una embarcación de Mineros S.A., a lo que siguió el hostigamiento a una misión médica que trasladaba a un niño en grave estado, por lo que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró su llamado a la intervención de la Fuerza Pública.

Caos en vías por paro minero: bloqueos, fuego y ataques a vehículos



Actualización en la noche del 23 de marzo. 🚨



Nuevos videos muestran la compleja situación en la zona: habitantes bloquean las vías mientras algunos camioneros, en medio de la desesperación, intentan atravesar… pic.twitter.com/aDClKyGgy7 — Antioquia Conecta (@AntConecta) March 24, 2026

A esto se sumó la quema de motocicletas y otros vehículos sobre las vías bloqueadas. Los manifestantes permitieron el paso de vehículos por tres horas, ante el plan éxodo del puente festivo, pero finalmente la Undmo terminó interviniendo, lo que provocó graves disturbios.

Se registró la quema de vehículos de carga en Caucasia y Cáceres, el saqueo a un supermercado D1 del barrio Asovivienda en Caucasia, así como bloqueos en la vía a Medellín con un bus de transporte público.

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Ante lo ocurrido, desde la alcaldía de Tarazá se decretó la ley seca hasta que se finalice el paro minero, a lo que se sumó el toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, similar a como se ha venido haciendo en Caucasia. Además, se prohibió la venta y transporte de combustibles en envases.

Algo similar se registró en el municipio de Cáceres, donde se implementaron medidas similares, a las que se suma la prohibición de transporte de materiales como escombros, cilindros de gas y cualquier otro que pueda ser utilizado en medio de enfrentamientos con la fuerza pública.



