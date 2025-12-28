Capturaron a hombre acusado de propinarle brutal golpiza a su expareja en Baranoa, Atlántico

Imagen de referencia. La mujer fue golpeada en repetidas ocasiones y sufrió quemaduras, al parecer, causadas por un cigarrillo encendido. Foto: EFE - JORGE ABREGO

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Baranoa, Atlántico, capturaron el sábado 27 de diciembre a un hombre señalado de haber agredido de forma violenta a su expareja sentimental, Liseth Barrios Monterrosa, el pasado 7 de diciembre.

El presunto agresor fue identificado como Carlos de la Cruz Silvera y permanece bajo custodia mientras adelantan los actos correspondientes y programan las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, un proceso adelantado por el CTI de la Fiscalía de Sabanalarga.

Según la investigación, la víctima de 32 años, sufrió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, quemaduras en el cuello causadas, al parecer, con un cigarrillo encendido, y lesiones internas de gravedad.

La mujer fue atendida inicialmente en el Hospital de Baranoa y luego fue trasladada a la Clínica Reina Catalina, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos. Tras la agresión, los médicos debieron extirparle el bazo.

Barrios habría esperado que el agresor se quedara dormido para salir de la vivienda junto a sus dos hijas, de 13 y 4 años, y pedir ayuda. Familiares de la víctima señalaron que era sometida a constantes maltratos y exigieron justicia y una actuación efectiva de las autoridades.

El caso generó el pronunciamiento de la diputada del Atlántico, Alejandra Moreno, quien cuestionó en su momento la falta de activación oportuna de la ruta de atención a víctimas de violencia basada en género y en la emisión de la orden de captura.

“Esta pareja venía presentando ya violencia de género desde hace bastante tiempo, pero las rutas de atención están débiles. La policía había ido allí, pero no había resuelto la situación. Hoy Elizabeth Barrios se encuentra bastante grave y todavía no le da orden de captura al agresor. Por eso yo le estoy pidiendo a las autoridades que generen los cargos por tentativa de feminicidio por la gravedad de los hechos”, precisó la diputada.

Las autoridades mantienen las investigaciones y ahora con la captura del presunto agresor los familiares esperan que el proceso avance con celeridad y que se dicten las medidas necesarias para proteger la vida de Barrios Monterrosa.