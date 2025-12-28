Logo El Espectador
Colombia
Medellín

Rescataron a hombre que estaba secuestrado en una vivienda de Medellín: hay cinco capturados

El secuestro habría sido por una presunta deuda cercana a los COP 800.000.

Redacción Colombia
28 de diciembre de 2025 - 04:51 p. m.
Imagen de referencia. Entre los cinco capturados por el secuestro de un hombre en una vivienda del barrio Villas de Santa Fe, hay un menor de edad.
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó sobre un rescate de un hombre tras permanecer secuestrado en una vivienda del barrio Villas de Santa Fe, en la comuna 7 de Medellín. El hecho ocurrió luego de que los delincuentes le exigieran a la familia y amigos una supuesta deuda cercana a los COP 800.000.

Según la información de las autoridades, el caso se conoció tras la denuncia de un amigo de la víctima, quien dio aviso a las autoridades sobre la retención en contra de la voluntad del hombre. Además, el reporte indicó que los secuestradores ya habían recibido el dinero y estaban exigiendo COP 700.000 más para liberar al hombre.

Tras recibir la alerta, unidades del Gaula desplegaron un plan antisecuestro y durante el procedimiento, escucharon gritos de auxilio en el interior de la vivienda, lo que los obligó a realizar una entrada distinta para proteger la vida de la víctima.

“En el lugar se logró el rescate de la víctima, quien permanecía privada de la libertad y la captura de cuatro personas. Además, la aprehensión de un menor de edad. Estos sujetos serían integrantes de un grupo delincuencial Robledo, que estarían exigiendo menores mediante amenazas y agresiones físicas“, indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades también indicaron que el hombre recibió agresiones físicas y que los delincuentes habrían enviado videos a la familia como amenaza y presión para recibir el pago exigido.

En el lugar, incautaron teléfonos celulares, un bastón y elementos que fueron presuntamente utilizados para intimidar a la víctima. Estos objetos quedaron a disposición de las autoridades como material probatorio.

Los cuatro adultos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y les impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario tras las audiencias de control de garantías. Y el menor de edad quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

La víctima recibió atención médica tras la liberación y posteriormente se reencontró con sus familiares. Por su parte, las autoridades reiteraron el mensaje a la comunidad de alertar y denunciar de manera oportuna casos de extorsión o secuestro.

Por Redacción Colombia

