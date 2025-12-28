Tarifa de taxis en Cali: así queda la tarifa mínima para 2026

Imagen de referencia. Los taxistas deberán calibrar el taxímetro y portar la tarjeta de control actualizada. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Cali, oficializaron el incremento en las tarifas de servicio de taxi para el 2026. La medida fue expedida a través de un decreto por la secretaría de Movilidad y aplica para el servicio básico y servicio de lujo.

Lea: Rescataron a hombre que estaba secuestrado en una vivienda de Medellín: hay cinco capturados

Según el decreto de la alcaldía, el ajuste tarifario se basó en el “Estudio Técnico de Soporte para el Ajuste Tarifario del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros tipo Taxi” en el distrito, lo que permitió definir la tarifa para este servicio el próximo año.

Para el nivel básico, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera: banderazo de COP 3.700, carrera mínima en COP 7.100, unidad de 80 metros en COP 150 y recargo nocturno, dominical y festivo en COP 1.800.

En el nivel lujo, el banderazo será de COP 4.800, la carrera mínima de COP 9.100 y la unidad de 80 metros tendrá un valor de COP 195.

Le puede interesar: Así operaba agencia de viajes que traficaba migrantes hacia Ecuador y Centroamérica

La secretaría de Movilidad recordó a los conductores la obligación que tienen de calibrar el taxímetro y portar la tarjeta de control visible y actualizada para la aplicación de las nuevas tarifas. “Estas medidas buscan garantizar un servicio justo, legal y transparente, tanto para ustedes como para los usuarios”, indicaron.

También en el decreto especificaron que el recargo nocturno solo podrá cobrarse durante el período comprendido entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente.

En cuanto a los trayectos al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón desde el sector Paso del Comercio, el cobro será regido por la tarifa fijada por la secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira y a esto se le sumará el valor que marque el taxímetro hasta el puente sobre el río Cauca o viceversa.

Estos cambios generaron controversia en algunos ciudadanos por la asignación de la tarifa mínima, por lo que la secretaría de Movilidad confirmó que no hubo errores y que el valor fue definido conforme al análisis técnico y que este cumple con el límite legal, que fija que el primer incremento del año no puede superar el 10%. Finalmente, reiteraron que continuarán escuchando las propuestas del sector siempre y cuando se ajusten a los criterios técnicos y jurídicos vigentes.